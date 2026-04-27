El delegado del Gobierno sobre el último tiroteo en Badajoz: "Con lo que tenemos hemos resuelto gran parte de lo sucedido"

"Con lo que tenemos hemos resuelto gran parte de lo sucedido". Es lo que ha dicho este lunes por la mañana el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, sobre el último tiroteo en Badajoz. No obstante, ha asegurado que la investigación no se ha dado por cerrada y que no se descartan nuevas detenciones.

Quintana ha querido poner en valor el "magnífico" trabajo que está llevando a cabo la Policía Nacional. En este sentido, se ha referido a que dos de las tres personas detenidas por su presunta implicación en los hechos ya están en prisión y la tercera, en libertad con cargos.

Los dos jóvenes de nacionalidad colombiana que fueron arrestados el mismo día del tiroteo -el pasado jueves- en la farmacia de la avenida Santo Cristo de la Paz en la que se refugiaron de los disparos de sus perseguidores han pasado su primera noche en la cárcel. Como adelantó este diario, tras declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4, de guardia ayer, se decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza como presuntos autores de los delitos de tentativa de homicidio, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.

La tercera detenida, una mujer que fue sorprendida en el Cerro de Reyes portando una bolsa con numerosa munición al día siguiente del tiroteo, quedó en libertad con cargos.

Quintana ha recordado que en esta operación también se han intervenido dos armas largas, así como numerosa munición, cargadores y un vehículo de alta gama que había sido robado en un registro de una vivienda de la urbanización Tres Arroyos. Los investigadores están analizando ahora todo ese material.

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A preguntas de los periodistas sobre el refuerzo policial que reclamó el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ante la escalada de episodios violentos con armas de fuego en la ciudad -que también exigió el sindicato Jupol-, el delegado del Gobierno ha insistido en que las investigaciones se llevan a cabo siguiendo criterios profesionales, no políticos. "Las injerencias políticas en las investigaciones vienen mal", ha subrayado.