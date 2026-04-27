El documental ‘Flores bajo el hielo’ inicia su gira por la provincia de Badajoz

El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Badajoz, en colaboración con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex), ha organizado un ciclo de proyecciones del documental ‘Flores bajo el hielo’ en cinco localidades de la provincia. El filme, dirigido por Marco Potyomkin, llega precedido por el éxito internacional tras ser galardonado en 2025 con el Premio ‘Presidente Salvador Allende G.’ en el Festival de Cine de los Derechos Humanos de Valparaíso.

Relatos de invisibilidad y género

La obra destaca por estar protagonizada únicamente por mujeres, trasladando una historia colectiva sobre las víctimas de la dictadura franquista y las perdedoras de la contienda civil. El relato profundiza en las vivencias de aquellas que sufrieron el exilio fuera de la Península, las que fueron represaliadas en su propia tierra, o quienes se vieron obligadas a permanecer mudas y ocultas, volviéndose invisibles entre sus verdugos durante la cruenta posguerra española.

La película aborda la lucha de estas mujeres contra una doble infrarrepresentación histórica motivada tanto por razones ideológicas como de género. Según destaca la organización, la falta de visibilidad para estas historias no terminó automáticamente con el fin de la dictadura, por lo que el documental busca denunciar esa ausencia de reconocimiento que ha perdurado en el tiempo.

Calendario de proyecciones en la provincia

Las sesiones contarán con la presencia del director, Marco Potyomkin, para dialogar con los asistentes tras el visionado. El programa de proyecciones es el siguiente:

Zafra: Martes 28 de abril, a las 19:00 horas en el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA Antonio Machado).

Badajoz: Miércoles 29 de abril, a las 20:00 horas en la Residencia Universitaria Hernán Cortés.

Villafranca de los Barros: Jueves 30 de abril, a las 19:00 horas en el Museo Histórico Etnográfico.

Llerena: Domingo 3 de mayo en el Centro Integral de Desarrollo (CID).

Mérida: La fecha definitiva de la proyección se anunciará próximamente.

Noticias relacionadas

Esta actividad cultural cuenta con el respaldo de numerosas instituciones y colectivos locales, incluyendo el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, la Asociación José González Barrero, el Cine Club de Llerena y la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Tierra de Barros, entre otros.