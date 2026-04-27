Eva García Sáenz de Urturi, Vicente Vallés y Lorenzo Silva se suman al cartel de la 45ª Feria del Libro de Badajoz

La 45ª Feria del Libro de Badajoz sigue creciendo y consolidándose como uno de los grandes referentes culturales del suroeste peninsular con la incorporación de nuevos nombres propios a su cartel. A la primera tanda de autores ya anunciados se suman ahora figuras destacadas del panorama literario y periodístico nacional que reforzarán una programación cada vez más ambiciosa.

Entre las incorporaciones más destacadas figuran el periodista Vicente Vallés, una de las voces más reconocibles del ámbito informativo en España; la superventas Eva García Sáenz de Urturi, autora de algunas de las sagas más leídas de los últimos años; y Lorenzo Silva, considerado uno de los grandes maestros de la narrativa contemporánea. Tres firmas de peso que sitúan a Badajoz, una vez más, en el epicentro de la actualidad literaria.

Premios Planeta y Premios Ciudad de Badajoz

El cartel se completa con una amplia variedad de perfiles y géneros. El escritor y periodista Juan Soto Ivars estará presente el 15 de mayo con una conferencia y posterior firma, mientras que Ismael Martínez Biurrun acercará al público sus historias cargadas de misterio el 11 de mayo. También destaca el regreso de Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025, que volverá a encontrarse con sus lectores el 16 de mayo tras el éxito de su anterior visita.

La feria también contará con autores galardonados en los Premios Ciudad de Badajoz, como Roser Amills, en novela, y Juan José Vélez, en poesía, reforzando así el vínculo entre el certamen literario y este evento cultural.

Autores para todos los públicos

No faltarán los reencuentros con el público. Blue Jeans regresará con una nueva obra dirigida al público juvenil y, casi con toda seguridad, volverá a convertirse en una de las firmas más multitudinarias de toda la feria. También volverá Isabel San Sebastián, en una apuesta por atraer a lectores de todas las edades. A ellos se suman nombres como Lana Corujo, Ángel Luis González, Sergio del Molino, Silvia Bezos, Luz Gabás o César Pérez Gellida, ampliando el abanico literario con propuestas que van desde el ensayo a la novela negra o la ilustración.

Además, se incorporan nuevas voces como Jaime de los Santos, Espido Freire y Fernando Bonete, que compartirán espacio en una edición que promete convertir a la ciudad en punto de encuentro imprescindible para los amantes de la literatura.

Programación adicional

Como nota singular, la feria volverá a contar con la presencia de Álvaro Piedelobo, que ofrecerá poesía en directo con su característica máquina de escribir y su gorra, acercando la creación literaria al público de una forma cercana y espontánea. A través de algunas referencias que le dan los pacenses el poeta crea poemas personalizados en directo. Esta será una de las actividades complementarias que también contemplan conferencias y concursos literarios para estudiantes.

La Feria del Libro de Badajoz, que se celebrará del 8 al 17 de mayo en el paseo de San Francisco, continúa así desgranando una programación diversa, pensada para todos los públicos y con el objetivo de seguir posicionándose como uno de los grandes eventos culturales de la región.