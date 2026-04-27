Conciertos
El festival Granirock regresa a Quintana de la Serena este verano
Benito Kamelas encabeza el cartel de un festival que reunirá a siete bandas de diversos estilos durante el 10 y 11 de julio
La Crónica de Badajoz
Quintana de la Serena volverá a convertirse en el epicentro musical del verano extremeño. La Diputación de Badajoz ha acogido este lunes la presentación del Festival Granirock, un evento patrocinado por la institución provincial que se celebrará los próximos 10 y 11 de julio. La cita destaca por ser completamente gratuita, reforzando el compromiso público con la democratización de la cultura.
Música sin barreras económicas
Durante la rueda de prensa, el diputado Ricardo Cabezas ha subrayado que "la cultura es un derecho, no un privilegio", señalando que este festival permite el acceso a la música en directo sin barreras económicas y sin exclusiones. Por su parte, el alcalde de la localidad, Raimundo Dávila, ha destacado que el objetivo es que los visitantes disfruten de la "cultura en mayúsculas", en una propuesta donde se unen diferentes sensibilidades artísticas.
Variedad en el cartel
La edición de 2026 contará con la participación de siete grupos que abarcan desde bandas extremeñas emergentes hasta formaciones consagradas y tributos al ska. Benito Kamelas se presenta como el gran reclamo de este año, liderando una lista que completan nombres como Pitera, Linaje, Rebrote, El último ke zierre, Manny Calavera y La Marmita.
Un evento de proyección internacional
El Granirock no solo atrae a público regional, sino que el pueblo se vuelca para recibir a miles de personas procedentes de toda España e incluso del resto de Europa. Según los organizadores, la programación no busca satisfacer a élites culturales, sino que está diseñada para una ciudadanía diversa con inquietudes distintas que encuentra en Quintana de la Serena un espacio común de convivencia.
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