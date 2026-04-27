Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PresupuestosLa Madrila CáceresFeria del LibroSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Fiestas patronales

Las fiestas de la Santa Cruz de Villanueva se celebran hasta este domingo

Este año el programa incluye actividades inclusivas, la tradicional hoguera, deportes populares, actuaciones musicales y citas gastronómicas

Presentación de las fiestas de la Santa Cruz en sala de prensa.

Presentación de las fiestas de la Santa Cruz en sala de prensa. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena celebrará desde este martes y hasta el próximo 3 de mayo las tradicionales fiestas de la Santa Cruz con una amplia programación cultural, festiva y religiosa. Este año el programa incluye actividades inclusivas, la tradicional hoguera, deportes populares, actuaciones musicales y citas gastronómicas.

Además, tal y como señalan desde el consistorio, el 1 de mayo será una de las jornadas centrales con desayuno popular, talleres, caldereta y recital flamenco. El festival de mayas y cruces volverá a ocupar un lugar destacado dentro de la programación. Las celebraciones concluirán con la Media del Zújar, el día del mayor y la procesión de la Santa Cruz. Se trata de una de las festividades más arraigadas en la ciudad y de mayor participación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Más de 20 millones en Campo Maior: la apuesta del Grupo Nabeiro-Delta para competir en la élite mundial del café

Trabajadores de la residencia de mayores La Coronada denuncian un clima laboral “insostenible” y piden medidas urgentes

Trabajadores de la residencia de mayores La Coronada denuncian un clima laboral “insostenible” y piden medidas urgentes

La Diputación de Badajoz destina 1 millón de euros a las entidades locales menores

La Diputación de Badajoz destina 1 millón de euros a las entidades locales menores

Badajoz compra otros 7 autobuses urbanos eléctricos, que se suman a los estrenados la semana pasada

Rescatada una mujer tras salirse de la carretera de La Corte y adentrarse 100 metros en un olivar junto a Alvarado (Badajoz)

Rescatada una mujer tras salirse de la carretera de La Corte y adentrarse 100 metros en un olivar junto a Alvarado (Badajoz)

Monesterio celebra el Día de la Danza con un flashmob y el VI Festival Danzaria

Monesterio celebra el Día de la Danza con un flashmob y el VI Festival Danzaria

Don Benito proyecta la construcción de 18 viviendas de protección oficial

Don Benito proyecta la construcción de 18 viviendas de protección oficial

Una colisión frontal entre dos vehículos en Don Benito deja un herido

Una colisión frontal entre dos vehículos en Don Benito deja un herido
Tracking Pixel Contents