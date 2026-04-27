Del IES Domingo Cáceres de Badajoz a Uzbekistán: el talento químico de Javier Romero cruza fronteras

Javier Romero, alumno de 18 años de segundo de Bachillerato del IES Maestro Domingo Cáceres de Badajoz, representará a España en la Olimpiada Internacional de Química, que se celebrará en Uzbekistán, en Asia Central, del 9 al 16 de julio. Lo hará después de conseguir una medalla de oro en la fase nacional celebrada este fin de semana en Alicante, un resultado histórico para Extremadura y para su instituto.

El joven pacense logró el cuarto puesto entre un centenar de estudiantes de toda España, lo que le permite formar parte del equipo nacional integrado por los cuatro mejores clasificados. Su logro tiene un valor añadido: según destacan desde su entorno académico, es la primera vez que Extremadura consigue una medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Química, una competición que este año ha alcanzado su 39 edición.

"Cuando me enteré de que había sido el primer oro de Extremadura le di mucho más significado, porque he estado un poco haciendo historia aquí en mi región", cuenta Javier Romero. Para él, el resultado supone también "poner un poco en el centro a Extremadura", algo que considera "muy bonito".

Una selección entre los mejores de España

El camino hasta Uzbekistán comenzó en la fase regional de la Olimpiada de Química, organizada por la Universidad de Extremadura. En esa primera prueba participaron alumnos de institutos de toda la comunidad autónoma. Javier Romero quedó primero de Extremadura, lo que le permitió acudir a la fase nacional junto al segundo y el tercer clasificado regional.

Su profesor de Química en el IES Maestro Domingo Cáceres, Antonio Agudo, fue el encargado de acompañar a la delegación extremeña en Alicante. La Universidad de Extremadura facilitó el desplazamiento y el alojamiento del docente, que pudo vivir de cerca un fin de semana intenso, con viaje incluido desde Badajoz. "Salimos el viernes a las siete de la mañana de Badajoz, llegamos a Alicante a las cuatro de la tarde y regresamos anoche a las doce", relata Agudo, que subraya también la dificultad añadida que supone competir desde una región alejada de los grandes centros académicos.

"Tiene mucho mérito lo que ha conseguido"

"Es un logro, porque venimos de un sitio bastante alejado y allí había colegios internacionales, colegios privados donde se imparte Bachillerato Internacional y gente que va muy superpreparada", explica.

El profesor insiste en que las pruebas no se limitan a los contenidos ordinarios de segundo de Bachillerato. "Desgraciadamente no son solo contenidos de segundo. Hay contenidos incluso más elevados, de primero o segundo de carrera de Química. De ahí el gran nivel y la complejidad", señala. Por eso, considera que la medalla de Javier tiene un valor especial. "Tiene mucho mérito lo que ha conseguido", resume.

Un alumno brillante

La Química no es el único campo en el que Javier Romero ha destacado. Según explica su profesor, también ha obtenido el tercer puesto en la Olimpiada regional de Matemáticas y el segundo en la de Biología. De hecho, renunció a acudir a la fase nacional de Biología porque coincidía en fechas con las pruebas locales de Química en Extremadura. "Es un niño encantador, de una familia sencilla y humilde. Es un encanto", afirma Antonio Agudo, que destaca tanto su talento académico como su carácter.

El docente asegura que en el instituto viven este reconocimiento con enorme ilusión. "Nos hace mucha ilusión y estamos muy orgullosos de nuestro centro y de nuestro niño", señala en referencia al IES Maestro Domingo Cáceres, ubicado en Valdepasillas.

"Uzbekistán me parecía algo muy lejano"

Javier reconoce que, tras la primera prueba, salió bastante satisfecho y pensó que podía obtener un buen resultado. Sin embargo, después del segundo examen no tuvo las mismas sensaciones. "Confiaba en quizás llevarme una medalla, pero desde luego ir a Uzbekistán me parecía algo muy lejano", admite.

Ahora mira hacia la cita internacional con ilusión, pero también con los pies en la tierra. Dice que no espera nada grande porque "está muy complicado y hay gente de todo el mundo que se lo ha preparado muchísimo", reconoce. Aun así, no descarta nada. "Quién sabe, si hemos llegado aquí sin esperar mucho, todavía se puede creer en los milagros", cuenta.

"Me hace ilusión vivir otra vez la experiencia olímpica, que además es más larga, y visitar un país muy chulo, poco conocido y con su personalidad", añade.

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Su historia es la de un alumno que ha convertido el talento, la constancia y la curiosidad científica en un logro sin precedentes para la comunidad. También es una noticia que llena de orgullo al IES Maestro Domingo Cáceres y a toda Extremadura, que este verano tendrá acento pacense en una de las grandes citas internacionales del conocimiento.