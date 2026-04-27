Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo, investidura de GuardiolaSan JorgeBajada de la VirgenSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Almendralejo

Includes Almendralejo inicia los actos del 50 aniversario con las jornadas deportivas

Durante cuatro días habrá deporte inclusivo en los polideportivos de la ciudad

Jornada inaugural del deporte inclusivo de Includes Almendralejo.

Jornada inaugural del deporte inclusivo de Includes Almendralejo. / Rodrigo Morán

Rodrigo Morán

Almendralejo

Includes Almendralejo ha iniciado esta semana su ronda de actividades por su medio siglo de historia. En el polideportivo San Roque se han inaugurado las jornadas deportivas inclusivas que reunirá a cientos de usuarios haciendo deporte con alumnos de colegios de Almendralejo y alrededores. En la jornada inaugural han participado representantes del CD Extremadura, del Voleibol Almendralejo y el ciclista almendralejense Jaime Moreno, que apunta a campeón de Extremadura de BTT.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en Mérida el joven Hugo Serrano Álvarez, ejemplo de lucha contra el cáncer
  2. El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
  3. La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
  4. La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
  5. Un banco, un mostrador y 18 años: el día a día de Manolo Zancada en Cáceres
  6. La plaza de Cáceres con siete apartamentos turísticos donde aparcar cuesta 15 céntimos el minuto
  7. Bajo la sombra de la Sierra de Montánchez: el encanto natural de este pueblo de Cáceres
  8. La alta demanda de vivienda asequible en Cáceres impulsa la construcción de 200 pisos públicos

El delegado del Gobierno sobre el último tiroteo en Badajoz: "Con lo que tenemos hemos resuelto gran parte de lo sucedido"

El delegado del Gobierno sobre el último tiroteo en Badajoz: "Con lo que tenemos hemos resuelto gran parte de lo sucedido"

Badajoz celebra la I Ruta Solidaria Pedalea Contra el Cáncer el próximo 17 de mayo

Badajoz se prepara para viajar al Imperio Romano con 'Roma: Combates Prohibidos'

Badajoz se prepara para viajar al Imperio Romano con 'Roma: Combates Prohibidos'

Includes Almendralejo inicia los actos del 50 aniversario con las jornadas deportivas

Includes Almendralejo inicia los actos del 50 aniversario con las jornadas deportivas

Almendralejo, Castuera y Villalba destacan en ‘Los Vinos del Museo’

Almendralejo, Castuera y Villalba destacan en ‘Los Vinos del Museo’

Quintana sobre el asalto al Museo Arqueológico de Badajoz: "Parece que es un robo por encargo"

Quintana sobre el asalto al Museo Arqueológico de Badajoz: "Parece que es un robo por encargo"

El bocadillo de calamares de Casino de Badajoz, campeón de la XI Ruta de la Tapa Sin Gluten

Semana clave para la organización de la Romería de San Isidro de Monesterio

Semana clave para la organización de la Romería de San Isidro de Monesterio
Tracking Pixel Contents