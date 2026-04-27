Almendralejo
Includes Almendralejo inicia los actos del 50 aniversario con las jornadas deportivas
Durante cuatro días habrá deporte inclusivo en los polideportivos de la ciudad
Almendralejo
Includes Almendralejo ha iniciado esta semana su ronda de actividades por su medio siglo de historia. En el polideportivo San Roque se han inaugurado las jornadas deportivas inclusivas que reunirá a cientos de usuarios haciendo deporte con alumnos de colegios de Almendralejo y alrededores. En la jornada inaugural han participado representantes del CD Extremadura, del Voleibol Almendralejo y el ciclista almendralejense Jaime Moreno, que apunta a campeón de Extremadura de BTT.
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