La Junta y la Delegación del Gobierno chocan por la falta de cámaras en el Arqueológico tras el robo del Tesoro de Villanueva

Nadie quiere polemizar por el robo del Tesoro de Villanueva del Museo Arqueológico de Badajoz para dar prioridad a la investigación de los hechos, pero la ausencia de cámaras de videovigilancia está centrando gran parte las declaraciones de los responsables políticos. Que el edificio no cuenta con ellas es en lo único que coinciden la Delegación del Gobierno de Extremadura y la Junta de Extremadura.

Mientras el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha insistido este lunes en que corresponde a la Junta, como gestora de este espacio, la vigilancia del museo y su contenido, el secretario general de la Consejería de Cultura, Francisco Palomino, defiende que es el Ministerio de Cultura el que debe instalar esta medida de seguridad como propietario del edificio.

"Es verdad que no hay cámaras, pero hay vigilancia, sensores, la vitrina (en referencia a donde se exponía el Tesoro de Villanueva) era de seguridad... Han entrado, la vigilante ha avisado y no se les ha podido coger", ha dicho el secretario general, que ha reconocido que están siendo unos momentos "muy complicados", especialmente para los trabajadores.

"Lo importante es que se recuperen las piezas, porque para nosotros que hayan robado el legado extremeño ha supuesto un palo", ha señalado el secretario general, que ha mostrado su confianza en que la investigación de la Policía Nacional dé resultados.

Pese a lo ocurrido, ha defendido la importancia de que el patrimonio se comparta con el conjunto de la sociedad, "y por eso estaban expuestas, porque el patrimonio es para exhibirlo y no para guardarlo". Las 149 monedas de este valioso conjunto numismático, que desde su descubrimiento en 1987 custodiaba el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, se mostraban al público por primera vez desde diciembre, cuando fueron cedidas a la Junta para su depósito en el Arqueológico.

Reforma necesaria

Palomino ha afirmado que, igual que se está haciendo una gran reforma en el Museo de Cáceres, también se ha planteado al ministerio que se intervenga en el Arqueológico de Badajoz, para que deje de ser un museo "del siglo XI" y se convierta en uno del siglo XXI, pues ha reconocido que sufre "importantes carencias".

El secretario general ha asegurado que la Junta, con fondos propios, ha llevado a cabo trabajos de mejora en este espacio "que no eran de nuestra competencia". En este sentido, se ha referido a obras de accesibilidad, adaptación de los baños públicos, la adecuación de los vestuarios del personal o la reforma que se realizó para poder exhibir los Rostros del Turuñuelo, la joya de la nueva sala de Protohistoria

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"Hemos hecho todo lo que está en nuestra mano", ha subrayado Palomino, que ha mostrado la disposición de la Administración regional a sentarse con responsables del Ministerio de Cultura para que el Arqueológico se someta a la remodelación que merece un museo "que alberga piezas que están cambiando la historia".