Naturaleza
La Junta multa con 120.000 euros a una gravera del Zújar por dañar una cañada protegida
Una empresa de áridos deberá restaurar el tramo afectado de la vía pecuaria
La Junta de Extremadura ha impuesto una sanción de 120.000 euros a una empresa de áridos por la alteración de un tramo de la Cañada Real Leonesa durante la explotación de una gravera en el río Zújar, en el término municipal de Campanario, dentro de un espacio protegido de La Serena.
La multa responde a una infracción considerada muy grave por la apertura de zanjas y canales de drenaje que interrumpieron el paso de esta vía pecuaria, una actuación prohibida por la Ley de Vías Pecuarias, según refleja la resolución emitida por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
La denuncia fue presentada en mayo de 2025 por FONDENEX, que también alertó de la destrucción de nidos de abejarucos y aviones zapadores, así como de la eliminación de vegetación de ribera, incluidos fresnos y tamujos, en una zona catalogada como ZEPA y ZEC.
Según la organización conservacionista, la empresa incumplió además varias condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental, entre ellas el respeto a las áreas de nidificación, la protección del arbolado de ribera y el periodo autorizado para la extracción de áridos.
La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha ordenado igualmente la restitución del tramo afectado de la cañada a su estado original.
FONDENEX ha reclamado una mayor contundencia administrativa ante actuaciones que considera lesivas para el patrimonio natural extremeño.
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