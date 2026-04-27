Solo cinco monedas del Tesoro de Villanueva se 'salvan' del robo en el Museo Arqueológico de Badajoz

Solo cinco monedas del Tesoro de Villanueva se han ‘salvado’ de acabar en manos de los ladrones que la madrugada del pasado sábado robaron en el Museo Arqueológico de Badajoz, tras forzar la reja de una de las ventanas de la parte trasera del palacio de los Condes de la Roca.

Según ha podido saber este diario, se apoderaron de 144 de las 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX de este conjunto numismático de enorme valor histórico y económico, pero esas cinco se quedaron bajo los cristales de la vitrina en las que se exponían, que los autores golpearon con un objeto contundente y gran violencia para hacerse con su botín.

Vitrina con el conjunto de monedas de oro conocido como el Tesoro de Villanueva. / S. García

Parece ser que se llevaron la herramienta que utilizaron, porque no se ha encontrado en el lugar.

Se baraja la hipótesis de que fueron dos ladrones que accedieron al interior del museo, aunque no ha trascendido si hay sospechas de que alguien más los esperara vigilando en el interior.

De la investigación se ha hecho cargo el grupo de delitos contra el patrimonio de la Policía Nacional y ayer no había habido detenciones relacionadas con este hecho, que ha causado estupefacción entre los ciudadanos.

Según dijo ayer el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, el museo no cuenta con cámaras de videovigilancia, por lo que no hay imágenes del robo. A preguntas de la prensa sobre si consideraba que una única persona vigilando era suficiente, señaló que eso corresponde valorarlo a la administración que lo gestiona, en este caso la Junta de Extremadura, a la que -recordó- el Estado le cedió el edificio hace casi 40 años, según recoge Efe.

Dificultades

Quintana reconoció que, tras recibir el aviso de la vigilante, los agentes que se desplazaron tuvieron «algunas dificultades» para entrar en el museo, aunque no concretó más. Lo que sí aseguró es que, como todo apunta, «han ido a por esos objetos». No se han llevado nada más, como ya confirmó la Junta el mismo día del robo.

A preguntas de este diario sobre la inexistencia de cámaras en el Arqueológico, la Consejería de Cultura contestó ayer que el museo cuenta con sistemas de seguridad, como alarmas, detectores de movimiento y protocolos de actuación. Además, según añadió, tiene en marcha auditorías «dentro de sus procesos de mejora continua».

El Museo Arqueológico de Badajoz, que ayer continuaba cerrado al público. / Jota Granado

«La prioridad en estos momentos es la investigación y la recuperación de las monedas, lo que exige actuar con la máxima prudencia», sostuvieron las mismas fuentes.

Permanece cerrado

Mientras, un herrero ya ha reparado los barrotes doblados de la ventana, que se han vuelto a soldar, y se sigue trabajando para arreglar los daños ocasionados.

El Museo Arqueológico permanece cerrado al público y la consejería aún no puede precisar la fecha en la que se reabrirá.