Quintana sobre el asalto al Museo Arqueológico de Badajoz: "Parece que es un robo por encargo"

Aunque la investigación sigue abierta y aún quedan muchas incógnitas por resolver, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, no descarta que los ladrones que la madrugada del pasado sábado asaltaron el Museo Arqueológico de Badajoz para llevarse casi el completo el Tesoro de Villanueva actuaran contratados por un tercero. "Parece que es un robo por encargo", ha dicho, a preguntas de la prensa sobre estos hechos, este lunes por la mañana.

Sea por encargo o no y fuera obra de 'profesionales' o delincuentes comunes, lo que sí tienen claro los investigadores es que fue un robo planificado y que vinieron "ex profeso" a por este conjunto numismático de gran valor histórico y económico. Como ya avanzó este diario, se apoderaron de 144 de las 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX que lo componen.

Quintana ha señalado que el grupo de delitos patrimoniales continúa con las pesquisas para tratar de esclarecer los hechos, localizar a los autores y, si es posible, recuperar el botín. Una de las dificultades con la que se han topado es que el Arqueológico no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que no hay imágenes ni del robo ni de los ladrones, según ha reiterado el delegado del Gobierno. No obstante, según ha asegurado, se sigue trabajando con las pruebas y datos que se han obtenido por otras vías.

La alcazaba, cerrada

No es este el único obstáculo con el que se ha topado la policía en este caso. En este sentido, Quintana ha explicado que, tras recibir el aviso por el robo, los agentes que se desplazaron al museo se encontraron con la alcazaba cerrada -el monumento se cierra de once de la noche a siete de la mañana- y tuvieron que "saltar" para poder acceder al recinto rápidamente. "Hay que destacar el trabajo profesional de la policía", ha valorado el delegado.

Al parecer, la llave de la puerta de acceso a la alcazaba por la entrada de la puerta de Carros, la única para vehículos, la tiene la Policía Local.

La llamada alertando del robo se recibió apenas dos minutos antes de las seis de la mañana y la Policía Nacional no tardó más de 10 minutos en llegar, según fuentes consultadas. Cuando accedieron al museo, ya no había rastro de los ladrones.

A preguntas de los medios, Quintana ha insistido en que, aunque el edificio que ocupa el Museo Arqueológico es del Estado, está cedido a la Junta de Extremadura desde hace casi 40 años, administración a la que compete su gestión, incluida la vigilancia.

El delegado ha recordado que este conjunto numismático estuvo custodiado desde que se descubrió en 1987 -durante las obras de la casa de cultura- por el Ayuntamiento de Villanueva y que el pasado mes de diciembre fue cedido a la Junta.

Desde esa fecha, el Tesoro de Villanueva se exhibía en una microexposición temporal en la planta baja del museo, junto al claustro.

Noticias relacionadas

La previsión inicial era que la vitrina permaneciera en esta ubicación cuatro meses -hasta este mes de marzo-, para buscarle después un lugar definitivo en el edificio, pero el plazo se amplió.