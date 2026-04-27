Semana clave para la organización de la Romería de San Isidro de Monesterio

La Hermandad de San Isidro Labrador de Monesterio encara una semana clave para la organización de la romería. Durante estos últimos días de abril se abre el periodo para abonar el pago de los terrenos en los que se instalarán las casetas. Paralelamente, se abre periodo para que socios y socias puedan retirar libros, papeletas, carnets para los aparcamientos y la venta de tiques para los autobuses.

El precio por terreno, que incluye potencia máxima de luz, está estipulado en 150 €, de los que, 25 €, se corresponden con una fianza para conservar el estado de limpieza en el que se reciben. Los socios y socias, deberán hacer efectivo el pago en la oficina de Caja Almendralejo, hasta el día 30 de abril, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Tras el pago, recibirán un número correlativo, con que se accederá al sorteo, que se celebrará el domingo, día 3 de mayo, a las 19:00 horas, en la casa de la cultura.

El sorteo de terrenos se realizará conforme a la numeración obtenida por el ingreso bancario. En el mismo acto, se hará entrega de 30 €, en papeletas, por caseta, para el sorteo de un lote de productos donados por la cooperativa San Isidro. Según anuncia la hermandad, la elección de terrenos se hará con la presencia de una sola persona que deberá ser socio o socia. Tras el acto, se sorteará una paletilla ibérica entre todas las casetas.

Libros de romería

Los tradicionales libros de romería que, además de la programación oficial con horarios, avisos y recomendaciones de la hermandad, también incluyen diferentes colaboraciones, fotos para el recuerdo y una amplia agenda publicitaria de las empresas patrocinadoras, podrá recogerse entre los días, 28, al 30 de abril, en las dependencias de la Sede de Asociaciones, en el local anexo al mercado de abastos.

Cada socio o socia, recibirá un libro, totalmente gratis, papeletas para el sorteo de la cooperativa agrícola ganadera y el carnet para el aparcamiento gratuito durante los días de romería. Según puntualiza la hermandad, para ello, será imprescindible aportar una foto de carnet actualizada y la matrícula de su vehículo. A lo largo de estos días, también podrán adquirirse anticipadamente, los tiques para el autobús que se pone a disposición de los romeros que deseen utilizar este medio de transporte durante los días de romería.

Previsión de carros

Noticias relacionadas

Una vez finalizado el periodo de pago para la fianza que deben abonar los carros y carretas que participarán en el multitudinario camino a San Isidro, que tendrá lugar el jueves, día 14 de mayo, los responsables de la asociación, estiman que, las previsiones, “son muy similares a las del año anterior”; es decir, se prevé que participen más de 70 carros, carretas y carriolas. Si bien el plazo, mediante ingreso bancario, finalizó el viernes, día 24, aquellos grupos que decidan participar y no hayan podido realizar el pago, podrán hacerlo, en efectivo, a lo largo de esta semana.