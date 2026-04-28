La AECC celebra en Azuaga (Badajoz) la labor y entrega de su motor humano

El Teatro Central Cinema de Azuaga ha sido el escenario este martes de una jornada cargada de gratitud y compromiso. La Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz ha congregado a más de 150 voluntarios en su V Encuentro Provincial, una cita diseñada para poner en valor el trabajo altruista de quienes constituyen la primera línea de apoyo para pacientes y familiares. El evento ha contado con el respaldo de autoridades locales y de Caja Rural de Extremadura, entidad patrocinadora principal.

Un tejido provincial de esperanza

La estructura de la Asociación en la provincia es robusta: cuenta con alrededor de 700 voluntarios distribuidos en más de 50 puntos de referencia, entre delegaciones y juntas locales. La vicepresidenta de la entidad, María Ortiz, ha subrayado que estos colaboradores son "el rostro cercano de la Asociación en nuestros pueblos y ciudades", destacando su papel decisivo tanto en la sensibilización como en el acompañamiento silencioso en los momentos más difíciles. Este encuentro anual busca no solo agradecer su labor, sino también fortalecer el sentido de identidad y pertenencia al grupo.

Formación y tipos de apoyo

La labor del voluntariado no es uniforme y se diversifica para ofrecer una respuesta integral a través de diferentes modalidades que abarcan el apoyo y acompañamiento, la información, la prevención, la colaboración por la ciencia y el soporte administrativo, permitiendo así una participación multidisciplinar en múltiples actividades según las necesidades de la entidad. Para garantizar la excelencia en este servicio, todas las personas voluntarias pasan por un proceso de selección y formación inicial, que se complementa con un aprendizaje continuo para afrontar los retos que plantea el abordaje integral del cáncer.

Líderes en investigación

A nivel nacional, la Asociación se consolida como la entidad privada que más fondos destina a la investigación oncológica, con 143 millones de euros destinados a 750 proyectos en los que trabajan más de 2.300 investigadores. Con 70 años de historia, la organización atendió durante el pasado 2024 a más de 136.000 personas gracias a su red de profesionales y más de 35.000 voluntarios en toda España.

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Los interesados en unirse a esta causa pueden informarse en la web oficial, en las sedes de Badajoz (Plaza de Portugal, 12) y Mérida (Pío Baroja, 1), o a través del teléfono gratuito Infocáncer (900 100 036), disponible las 24 horas del día.