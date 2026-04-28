Ankay Bike de Monesterio roza la perfección en la Media Maratón de Azuaga

Jornada gloriosa para el equipo de ciclismo Ankay de Monesterio en Azuaga. El pasado domingo, la peña ciclista de esta localidad pacense celebró su Azuaga-Bike 2026. Una media maratón XCMM, con bicicletas de montaña, por las estribaciones de Sierra Morena, incluida en el circuito BTT Diputación de Badajoz y circuito Euroace Sport, puntuable para el Open Extremadura XCMM.

Participaron 124 corredores de diferentes provincias españolas como Madrid, Barcelona, Cádiz, Huelva, Sevilla o Córdoba y fundamentalmente, ciclistas extremeños, de Cáceres y Badajoz. De entre ellos, sobresalieron los chicos y chicas del conjunto Ankay de Monesterio que rubricaron su mejor resultado en lo que llevamos de temporada. Tanto es así que, de los 8 corredores y corredoras desplazados hasta Azuaga, 6 consiguieron la victoria absoluta en sus respectivas categorías, consiguiéndose un total de 8 podios, en una jornada muy exitosa.

Jaime Moreno, primero en la general y en su categoría / cedida

La general estuvo liderada por Jaime Moreno García, de Almendralejo y jefe de filas de Ankay, que, sacó 40 segundos de diferencia a David García, del equipo Kazajoz. La tercera posición fue para Pedro Lunar, del mismo equipo. Moreno también se proclamó ganador absoluto en categoría Élite.

Nicolás Montero, de Monesterio, consiguió la victoria en categoría Máster 30 y 4º en la general, con una ajustadísima diferencia de 2 segundos sobre Alberto Arévalo, de Bicicletas Rodríguez. La tercera plaza fue para José Manuel López, del MTB Fuente Ovejuna.

Emilio Cordero, de Cabeza la Vaca, en Sub 23, hizo lo propio y dio al conjunto Ankay una nueva victoria, colándose en meta por delante de Ramón Núñez, del Kazajoz y Jorge Pontes del Corre CD, segundo y tercero, respectivamente. Cordero fue 8º en la general.

María Carrasco, primera en Élite Femenina / cedida

María Carrasco, de Fregenal de la Sierra, que contabiliza pruebas por victorias, consiguió para la marca Ankay el quinto primer puesto de la jornada. En categoría Élite, la corredora cruzó meta con un crono de 2:22.42, que, a su vez, le sirvió para hacerse con la segunda plaza de la general. El sexto triunfo del día lo consiguió la Sub 23, Elvira del Rey Martín, a su vez, tercera en la general femenina.

La histórica jornada para el ciclismo de Monesterio se completó con la 5ª posición de Antonio José Márquez, ‘Chico’, de Arroyomolinos de León, en categoría Élite y undécimo en la general. El corredor de Monesterio, José Manuel Garrote Delgado, consiguió la 7ª posición en esta misma categoría. También en Élite, Pablo Guerra, de Cabeza la Vaca, consiguió la 12ª posición y finalmente, el calereño, Aarón Cubero, hizo 4º en Sub 23.

Satisfacción

Antonio Calderón, director deportivo de Ankay, ha mostrado su “satisfacción y agradecimiento” a sus chicos y chicas por el “esfuerzo y el trabajo” que vienen desarrollando a lo largo de toda la temporada. “Que voy a decir. Un diez para todos ellos”, expresaba con satisfacción tras los logros conseguidos en la prueba de Azuaga en una temporada cuajada de éxitos.

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Del mismo modo, Calderón ha querido agradecer públicamente el “apoyo” de las empresas patrocinadoras del conjunto a las que, últimamente, se han añadido, en plano institucional, el ayuntamiento de Monesterio y la Diputación Provincial de Badajoz.