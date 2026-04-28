Servicios
Autobuses especiales para la Romería de Bótoa: horarios, paradas y precio
El sábado 2 de mayo comienza una de las citas festivas más tradicionales del calendario local
El Ayuntamiento de Badajoz y Tubasa pondrán en marcha un servicio especial de autobús urbano con motivo de la celebración de la Romería de Bótoa, que tendrá lugar durante el sábado 2 y el domingo 3 de mayo.
El servicio partirá desde la plaza de la Libertad y contará con paradas en Puerta de Palmas, Puente de Autonomía, Gévora y Valdebótoa. El precio del billete será de 1,30 euros.
El sábado 2 de mayo, los autobuses funcionarán de 12.00 a 23.00 horas. Entre las 12.00 y las 16.00 horas, la frecuencia será de 30 minutos, mientras que de 16.00 a 23.00 horas será de 60 minutos.
El domingo 3 de mayo, el servicio estará operativo de 8.00 a 23.00 horas. De 8.00 a 10.00 horas, los autobuses pasarán cada 60 minutos; de 10.00 a 22.00 horas, la frecuencia será de 30 minutos; y de 22.00 a 23.00 horas volverá a ser de 60 minutos.
De esta forma, se facilitarán los desplazamientos de los vecinos y visitantes hasta Valdebótoa durante una de las citas festivas más tradicionales del calendario local.
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