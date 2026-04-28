La investigación sigue sin avances
El delegado del Gobierno culpa a la Junta del robo en el Museo Arqueológico de Badajoz
Quintana insiste en que la ley le atribuye la responsabilidad en materia de seguridad e ironiza con que para el PP el culpable "va a ser siempre Pedro Sánchez"
El Ministerio de Cultura asegura que se ha puesto a disposición del Gobierno regional y que no ha recibido ninguna petición sobre mejoras en la seguridad
La responsabilidad sobre la seguridad en el Museo Arqueológico de Badajoz tras el robo del Tesoro de Villanueva la madrugada del pasado sábado sigue generando polémica. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha vuelto a dejar claro este martes que compete a la Junta de Extremadura y ha afirmado que estos hechos son "producto de la falta de gobierno" en la región desde las pasadas elecciones del 21 de diciembre.
Los ladrones sustrajeron las 144 monedas históricas de oro, tras forzar una reja del edificio y romper la vitrina en la que estaban expuestas.
Preguntado sobre estos hechos, Quintana ha informado de que la investigación continúa, pero no que se sabe "absolutamente nada más" y no hay ningún avance. El delegado ha insistido en que la hipótesis más certera, como ya se señaló el día anterior, es que se trate de un robo por encargo, según recoge Efe.
En este sentido, ha considerado "muy difícil" saber si la intención de los ladrones es sacar las monedas fuera de España para que su rastro sea más complicado de seguir, como se le ha preguntado.
Con respecto a la responsabilidad de la seguridad del museo, de titularidad estatal, pero cuya gestión está transferida al Gobierno extremeño, José Luis Quintana se ha remitido a la Ley 5/2010 de 1 de diciembre sobre Instituciones Museísticas de Extremadura, que establece que esta corresponde a la comunidad autónoma. Así, ha precisado que en su artículo 9, punto 1, se indica que es la Junta quien tiene la obligación de "disponer la de las medidas de control ambiental y seguridad adecuada y suficiente para la conservación y custodia de su fondo y el funcionamiento de la institución".
Para Quintana, el robo ha sido "producto de la falta de gobierno", ya que Extremadura tiene un gobierno en funciones desde hace seis meses desde que María Guardiola decidió el pasado mes de octubre convocar elecciones anticipadas.
Ha recordado que precisamente el Museo Arqueológico de Badajoz ha recibido en los últimos meses algunos elementos muy valiosos, como las famosas caras del yacimiento tartésico del Turuñuelo o el pasado mes de diciembre las monedas que han sido sustraídas, cuando ya no había gobierno en Extremadura.
Ha ironizado, sin embargo, con que para el PP "la culpa va a ser siempre de Pedro Sánchez", a pesar de que la ley extremeña deja muy claro que la responsabilidad de la seguridad del museo corresponde a la Junta de Extremadura.
Por su parte, el Ministerio de Cultura, a través de un comunicado, ha asegurado que se puso a disposición de la Junta de Extremadura desde que trascendió la noticia del robo del Tesoro de Villanueva. Asimismo, ha explicado que representantes de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura estuvieron en contacto con el propio museo y con el Gobierno regional.
Sin peticiones de la Junta al ministerio
Asimismo, ha señalado que "en todo momento su colaboración, también en materia de mejora de la seguridad del museo, que es competencia de la Administración gestora", ha apuntado, coincidiendo con las afirmaciones del delegado del Gobierno. "Hasta el momento, la Junta de Extremadura no ha hecho llegar al Ministerio ninguna petición al respecto", ha asegurado.
También ha hecho hincapié en la importancia de dejar trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "intentar lograr la recuperación de los bienes cuanto antes".
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