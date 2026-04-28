Suceso
Detenido un vecino de Fuente del Maestre (Badajoz) por traficar con droga
La Guardia Civil localizó unas 250 dosis de heroína, cocaína y mezcla, así como 1.090 euros que supuestamente procederían de la venta de drogas
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Fuente del Maestre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La investigación, desarrollada en el marco de la operación ‘Setac’, se inició tras detectar los agentes la presunta actividad delictiva de este vecino de la localidad pacense, que cuenta con un amplio historial delictivo y antecedentes por tráfico de drogas.
Según informa la Guardia Civil en nota de prensa, supuestamente se estaría dedicando a la venta y distribución de sustancias estupefacientes en la comarca de Zafra-Río Bodión.
Dentro de los dispositivos de vigilancia establecidos en torno al investigado, el pasado jueves los agentes lo observaron en actitud sospechosa en el interior de su vehículo, estacionado en los aparcamientos del Hospital Comarcal de Zafra.
Registro de su vehículo
Tras interceptarlo, hallaron sobre el asiento delantero una pipa cargada con heroína, aparentemente preparada para su consumo. Al mismo tiempo, los agentes apreciaron cierto nerviosismo en su comportamiento.
Ante las sospechas de que pudiera ocultar más sustancias estupefacientes, se inspeccionaron tanto el vehículo como sus pertenencias. Durante el registro, los agentes localizaron bajo la consola central unas 250 dosis de heroína, cocaína y mezcla, algunas de ellas ya preparadas para su venta. Además, encontraron en sus pantalones 1.090 euros que supuestamente procederían de la venta de drogas.
Con estas pruebas, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil, donde se le instruyeron diligencias como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.
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