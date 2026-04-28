Dos discos de la OEx rescatan en Badajoz obras inéditas y esenciales de la música española

El artista José Luis Temes presenta esta tarde a las 19.00 horas en Badajoz dos discos grabados con la Orquesta de Extremadura (Oex) con música de Rogelio Villar, Manuel Angulo, Carlos Cruz de Castro y Tomás Marco, cita que tendrá lugar en las Casas Consistoriales.

El evento se centra en una conferencia para la presentación de estos dos nuevos discos, con acceso libre hasta completar aforo, según un comunicado de la Oex.

Todas las obras recogidas en la integral de Rogelio Villar son primeras grabaciones mundiales ('Paisaje montañés', 'Las hilanderas', 'Egloga', 'Tres escenas populares españolas' y 'Andante para cuerdas').

Temes acerca al público "a una figura central en la música española de finales del siglo XIX y primeros años del XX", al ser Villar un destacado compositor, musicólogo y docente. "Solo por los títulos de esta edición se podrá comprobar el alcance del legado de Villar, una aspiración a un lenguaje musical propio para España sin renunciar a la evolución internacional", ha expresado.

Grabaciones históricas

Estas obras se grabaron en septiembre de 2025 en el Palacio de Congresos de Badajoz por parte del ingeniero de sonido Javier Monteverde, de Cezanne Producciones, trabajo que también se realizó en sesiones de grabación en noviembre de 2020 y marzo de 2021, respectivamente, en el caso de la música de Manuel Angulo y de Carlos Cruz de Castro y Tomás Marco.

La grabación de 'Canticum vini', obra de 2009, ha cobrado "especial relevancia" por el reciente fallecimiento de su autor, Manuel Angulo, quien "la consideraba su mejor obra orquestal", y comparte disco con obras que la Orquesta de Extremadura encargó y estrenó siendo director titular Jesús Amigo (la 'Sinfonía número 2 Extremadura' de Carlos Cruz de Castro de 2003, y la 'Sinfonietta número 2 Curvas del Guadiana' de Tomás Marco de 2004).

De todas estas obras y de "su trascendencia" hablará José Luis Temes en la conferencia.

José Luis Temes, con "más de 1.000 conciertos, con el estreno de 360 obras de música contemporánea, la publicación más de 100 discos de patrimonio musical español, 18 libros o más de 400 conferencias", ha recibido entre otros el 'Premio Nacional de Música' “en atención a su inmensa labor como director de orquesta” o ejerce como académico electo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

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La entrada es libre hasta completar el aforo.