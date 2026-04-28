Eugenia Silva disfruta de la reforma de su finca en Puebla del Maestre (Badajoz): "Hay algo en estar aquí que me ordena la cabeza"

El vínculo de la modelo Eugenia Silva con la provincia de Badajoz está cada vez más consolidado. Si ya el pasado mes de febrero abrió las puertas de su finca en Puebla del Maestre para celebrar su 50 aniversario, ahora también ha enseñado a sus más de 400.000 seguidores en Instagram cómo avanza la reforma de su nave. "Cada visita es distinta: mides, cambias, vuelves a mirar, apuntas cuatro cosas en el cuaderno y te tomas un café mientras decides", apunta en su publicación.

Y aunque una reforma a más de uno le traería algún que otro dolor de cabeza, la modelo ha encontrado, "entre encinas y tierra seca", la calma y la tranquilidad. "Hay algo de estar aquí que me ordena la cabeza", expresa.

Además, en este proceso Silva no se encuentra sola. Tal y como cuenta en su publicación, trabajar junto a su hermano en este proyecto se ha convertido en una de las partes más especiales de la reforma. "Nos peleamos, nos reímos, resolvemos. Así desde siempre", reconoce, dejando entrever la complicidad familiar que también forma parte de esta nueva etapa.

Una vocación "frustrada"

Ahora, con la nave como nuevo proyecto entre manos, Eugenia Silva vuelve a demostrar su pasión por el campo, la arquitectura y el diseño. Una vocación que, como ella misma admite, siempre consideró frustrada, aunque cada vez parece estar más presente en su día a día. “Viéndome aquí, con los planos y los pies llenos de polvo, empiezo a pensar que de frustrada no tiene nada”, reflexiona.

Profundamente vinculada a sus raíces, la modelo es propietaria del cortijo Dehesa de Arriba, en Puebla del Maestre. La finca, de unas 300 hectáreas, perteneció a su familia paterna y fue recuperada por ella para convertirla en su hogar en la región. Tras adquirirla, impulsó una reforma integral respetando el carácter original de la casa.

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Así, entre planos, cafés a media mañana, rosas recién cortadas del jardín y paseos entre encinas, la modelo confirma que Extremadura no es solo un refugio, sino también un lugar desde el que construir, crear y sentirse en casa. "Pequeños gestos que me hacen sentir que estoy donde tengo que estar".