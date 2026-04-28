La Guardería Municipal de Monesterio abre plazo de matrículas para el curso que viene

Los padres, madres y tutores legales, de niños y niñas nacidos en los años 2025 y 2026, podrán solicitar plaza en la Escuela Infantil Municipal de Monesterio, a partir del próximo lunes, día 4 de mayo. El plazo permanecerá abierto a lo largo de todo el mes.

A través de un bando de la alcaldía, se informa a la ciudadanía de la apertura del plazo para acceder a las plazas disponibles en las aulas de 0 a 2 años, que se distribuyen en un aula mixta, para niños y niñas de entre 0 y 1 años, con capacidad para 10 alumnos y un aula, para 13 menores con edades de entre 1 a 2 años. Según se informa desde la dirección del centro, “ya existen 7 reservas”, con lo que, el número total de plazas disponibles será de 16.

Criterios de selección

Según se informa en la comunicación municipal, las plazas se adjudicarán según “los criterios de admisión del alumnado establecido en el Decreto 128/2021, de 17 de noviembre, por el que se regula la admisión del alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura”.

Las solicitudes pueden descargarse desde la web municipal, www.monesterio.es y se presentará en el registro general del ayuntamiento o por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Además, con el objetivo de mostrar a madres, padres o tutores, tanto las instalaciones, como los servicios que ofrece el centro, el miércoles, día 6 de mayo, en horario de 18:30 a 20:30 horas, se realizará un día de puertas abiertas.

Los pequeños alumnos de la guardería cuidando sus gusanos de seda / Cedida

Semana Cultural

Coincidiendo con estos últimos días de abril, la escuela está desarrollando su particular semana cultural, con diferentes actividades, entre las que destacan la celebración del Día Mundial de la Tierra, con la plantación de árboles en familia y la conmemoración del Día del Libro.

Bajo el denominativo, ‘Tengo mucho cuento’, el centro educativo “anima a los padres para que lean en familia con sus hijos e hijas”. Además, durante estos días se escribe el ‘Libro viajero’ de la guardería, que protagoniza el burrito Platerín, con todas las aportaciones, (textos y fotos), que se generen en el entorno familiar. Un curso más, “y ya van 14 años”, en colaboración con la asociación Save the childrens, la guardería elabora marcapáginas solidarios.

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Por último, con el título de, ‘El gusano Federico’, los niños y niñas aprenden a cuidar gusanos de seda, a través de un proyecto educativo que fomenta la responsabilidad y el interés por la naturaleza.