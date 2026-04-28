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Una mujer resulta herida grave tras ser atropellada por un autobús en Valdepasillas, Badajoz
El accidente ha tenido lugar a las 9.50 horas de esta mañana
Como consecuencia, la víctima ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario
Una mujer ha resultado herida grave durante la mañana de este martes tras ser atropellada por un autobús urbano en la barriada de Valdepasillas, en Badajoz.
En concreto, el accidente ha tenido lugar a las 9.50 horas en la confluencia entre las calles José María Alcaraz y Alenda y Tomás Romero de Castilla, frente al gimnasio Forus, según ha confirmado Cruz Roja Extremadura.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una ambulancia de Cruz Roja Extremadura y una Unidad Medicalizada del SES, así como patrullas de Policía Local.
Como consecuencia del siniestro, la mujer, de 48 años, ha sufrido lesiones en un pie, por lo que ha tenido que ser trasladada hasta el Hospital Universitario de Badajoz, donde ha ingresado en estado grave, según ha informado 112 Extremadura.
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