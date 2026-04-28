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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El Tesoro de Villanueva en la vitrina en la que se exponía en el Museo Aruqeológico de Badajoz.

El Tesoro de Villanueva en la vitrina en la que se exponía en el Museo Aruqeológico de Badajoz. / S. GARCÍA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

¿Qué salida pueden dar los ladrones al Tesoro de Villanueva robado en el Arqueológico de Badajoz?

Los expertos no descartan que 'coloquen' el conjunto numismático en el mercado ilícito ni tampoco que fundan las 144 monedas para obtener lingotes. Al precio actual del oro de 24 quilates, el botín rebasaría los 500.000 euros, sin contar el valor histórico, que lo elevaría mucho más

La nueva semana de paro de médicos arranca en Badajoz con un 17,4% de seguimiento

Todos los días, hasta el jueves, se concentran a las puertas de los hospitales y centros de salud entre las 8.30 y las 8.40 horas. Este miércoles vuelven a manifestarse delante de la Delegación del Gobierno

Cómo montar un jarrón con flores del entorno natural de Badajoz, la demostración que tendrá lugar en Fundación CB

La floristería Marqués de la Vaca dará hoy una clase práctica de diseño floral en Montesinos 22 a las 19.00 horas

Dos discos de la Oex rescatan en Badajoz obras inéditas y esenciales de la música española

El artista José Luis Temes dirige esta tarde una conferencia en las Casas Consistoriales para presentar las grabaciones con la Orquesta de Extremadura

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La multa responde a una infracción considerada muy grave por la apertura de zanjas y canales de drenaje que interrumpieron el paso de esta vía pecuaria, una actuación prohibida por la Ley de Vías Pecuarias

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La Junta y la Delegación del Gobierno chocan por la falta de cámaras en el Arqueológico tras el robo del Tesoro de Villanueva

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