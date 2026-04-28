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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
¿Qué salida pueden dar los ladrones al Tesoro de Villanueva robado en el Arqueológico de Badajoz?
Los expertos no descartan que 'coloquen' el conjunto numismático en el mercado ilícito ni tampoco que fundan las 144 monedas para obtener lingotes. Al precio actual del oro de 24 quilates, el botín rebasaría los 500.000 euros, sin contar el valor histórico, que lo elevaría mucho más
La nueva semana de paro de médicos arranca en Badajoz con un 17,4% de seguimiento
Todos los días, hasta el jueves, se concentran a las puertas de los hospitales y centros de salud entre las 8.30 y las 8.40 horas. Este miércoles vuelven a manifestarse delante de la Delegación del Gobierno
Cómo montar un jarrón con flores del entorno natural de Badajoz, la demostración que tendrá lugar en Fundación CB
La floristería Marqués de la Vaca dará hoy una clase práctica de diseño floral en Montesinos 22 a las 19.00 horas
Dos discos de la Oex rescatan en Badajoz obras inéditas y esenciales de la música española
El artista José Luis Temes dirige esta tarde una conferencia en las Casas Consistoriales para presentar las grabaciones con la Orquesta de Extremadura
La Junta multa con 120.000 euros a una gravera del Zújar por dañar una cañada protegida
La multa responde a una infracción considerada muy grave por la apertura de zanjas y canales de drenaje que interrumpieron el paso de esta vía pecuaria, una actuación prohibida por la Ley de Vías Pecuarias
- El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
- Fallece en Mérida el joven Hugo Serrano Álvarez, ejemplo de lucha contra el cáncer
- Estaba al borde de la muerte, se estaba desangrando': un agente de Guardia Civil de Badajoz evita una tragedia tras un accidente de moto
- La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
- Bajo la sombra de la Sierra de Montánchez: el encanto natural de este pueblo de Cáceres
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
- El Cacereño agota jornadas, pero no la esperanza
- Un banco, un mostrador y 18 años: el día a día de Manolo Zancada en Cáceres