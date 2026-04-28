Urbanismo
Proyectadas mejoras en los parques de la Libertad y en el de la Piedad de Almendralejo
El Ayuntamiento de Almendralejo adjudica a la empresa Arcoiris un contrato de 100.000 euros para las obras
El Ayuntamiento de Almendralejo ha adjudicado el contrato para la mejora de varias zonas infantiles y de juego de la localidad, con una inversión de 100.000 euros. Los trabajos serán ejecutados por la empresa Arcoíris y corresponden a una partida ya comprometida del ejercicio anterior, a la que se sumarán nuevas actuaciones con el próximo presupuesto municipal una vez finalice su periodo de exposición pública.
La concejala de Parques y Jardines, Tamara Rodríguez, ha explicado en Radio Comarca de Barros que una de las principales actuaciones se llevará a cabo en la plaza de La Libertad, uno de los espacios más utilizados por familias y que presenta un notable desgaste. Allí se sustituirá el suelo de seguridad y se instalarán nuevos elementos de juego. Asimismo, se renovarán los juegos del parque de La Piedad, considerados entre los más antiguos de la ciudad, con el objetivo de modernizar estas instalaciones y mejorar la seguridad.
El contrato también contempla actuaciones en otras zonas de la ciudad como es el caso de la calle Zafra, donde residen muchas familias jóvenes con hijos, y que está situada justo en la parte trasera del Burguer King y el Family Cash. Ahí se pretende rehabilita la explanada y se dotará de nuevos juegos infantiles, suelo de seguridad y elementos de sombra.
- El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
- Fallece en Mérida el joven Hugo Serrano Álvarez, ejemplo de lucha contra el cáncer
- Estaba al borde de la muerte, se estaba desangrando': un agente de Guardia Civil de Badajoz evita una tragedia tras un accidente de moto
- La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
- Bajo la sombra de la Sierra de Montánchez: el encanto natural de este pueblo de Cáceres
- El Cacereño agota jornadas, pero no la esperanza
- Proserpina (la playa de Mérida): baños de verano y meriendas familiares