79 presentaciones: la Feria del Libro de Badajoz será 'un no parar'

La Feria del Libro de Cáceres, la de Mérida e inmediatamente, la de Badajoz, que se celebra entre el 8 y el 17 de mayo.

Mayo es el mes de la lectura y Badajoz consolida su cita anual al alcanzar su 45 edición, en la que estrena logotipo, para hacerla reconocible en el lugar en el que se celebra (el paseo de San Francisco) dentro de la red nacional de ferias del libro. Esta convocatoria, la más importante de la cultura en la ciudad, ofrecerá 79 presentaciones, que son cinco más que en la edición anterior. Más de la mitad de los autores son extremeños. En los próximos días sus rostros estarán en las banderolas que se colocarán por toda la ciudad.

El logo ha sido diseñado por Luis Fano, que también firma el cartel. Representa un libro con la forma del templete de San Francisco y sus palmeras, con los colores del escudo.

Bajas en el programa

Buena parte de los nombres los escritores que acudirán ya se han publicado a través de las redes de la feria. Alguno se ha caído del programa. Es el caso del pregonero. Luis Alberto de Cuenca no podrá estar y lo reemplaza Juan Manuel de Prada, muy conocido en Badajoz, donde no solo presenta sus libros, sino que además es miembro del jurado el Premio de Novela Ciudad de Badajoz. El pregón tendrá lugar el 8 de mayo a las 19.00 horas en la carpa de conferencias. A las 20.00 horas se inaugurará la exposición de la Unión de Bibliófilos de Extremadura (Ubex), que se dedica a Manuel Terrón Albarrán.

Juan Manuel de Prada. / EUROPA PRESS

El programa completo de la 45 Feria del Libro de Badajoz ha sido presentado este miércoles por el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca. En el paseo de San Francisco se instalarán 43 casetas (alguna es doble), en las que expondrán nueve librerías de Badajoz (Casa del Libro, Dulce Locura, Padre Rafael, El Corte Inglés, Colón, Martínez, Mapa, Tusitala y Strass). También tendrán su espacio cuatro editoriales de la ciudad (Aristas Martínez, RE Editores, Editamás y la Escuela de Narrativa Mirada y Voz) y otras siete de distintos puntos del país (Aguilar, Edelvives, Asociación de Editores de Andalucía, Gusanillo, Juglar, Entre Letras y Tinta y la editorial Sargantana). Además habrá expositores ligados a instituciones, como son la Fundación ONCE, la Diputación de Badajoz, la Editora Regional de Extremadura, Amigos del Meiac, Fundación CB y el servicio de publicaciones de la Concejalía de Cultura.

Casablanca ha comentado que no han podido dar cabida a todos los autores que quieren presentar libros en esta feria, en la que se han incluido algunos más por la ampliación del horario de la feria. "Que tengamos tanta demanda de presentaciones siempre es positivo, porque demuestra el interés de los autores por presentar sus títulos". Todos firmarán sus obras después de sus conferencias.

Además del pregonero inicial, han fallado otros autores que estaban anunciados, pero no podrán estar en Badajoz: Eva García Sáenz de Urturi y Raquel Díaz Reguera.

Nueva carpa

En el paseo de San Francisco volverá a instalarse un estand de información, la carpa de firmas, la central de conferencias, la infantil, la temática (Ambigú Gráfico) y, una novedad: el estand de comunicaciones, donde se centralizará la actividad con la prensa. No faltará Álvaro Piedelobo con su taller de poemas espontáneos en su máquina de escribir. Es una actividad gratuita que estará todos los días de la feria

El horario de la feria será de lunes a jueves de 10.00 a 14.00 horas y, por la tarde, desde las 17.30 horas hasta las 22.00 horas. De viernes a domingo, cambia. El viernes se prolonga hasta las 14.30 horas. El sábado y el domingo abrirá a las 11.00 horas hasta las 14.30 horas. El segundo domingo estará hasta las 14.00 horas, que es cuando se clausura.

El Ambigú Gráfico ofrece programación para público infantil y juvenil, con talleres de revistas objetuales, de fanzines y de tebeos. El sábado 10 y el domingo 11 en horario de tarde acogerá un mercadillo de fanzines. El jueves, la ganadora del Premio de Novela Gráfica Silvia Bezos.

Un año más el colegio Lope de Vega trasladará a San Francisco su proyecto de radio educativa, el miércoles y el viernes por la mañana.

Niños y más niños

Casablanca ha destacado que una de las peculiaridades de la Feria del Libro de Badajoz es que "se vuelca con el público infantil". Cada año pasan por el paseo más de 5.000 escolares. Volverá el concurso 'Está en los libros', de lunes a viernes, presentado por Plácido Ramírez, dedicado a 'El Diario de la Peste', de Espido Preire. La autora tendrá un encuentro con los finalistas.

Todos los días habrá teatro infantil en el López de Ayala con 'Qué locura de museo' del Avispero Producciones, con dos pases, a las 10.00 y a las 11.30 horas. Además, habrá cuentacuentos por la tarde en la carpa infantil de lunes a viernes y mañana y tarde el fin de semana. El sábado 16 a las 12.00 en este mismo sitio, teatro para los más pequeños con la obra 'Perdiendo los papeles', a cargo de Las Sin Carpa.

También se dará a conocer y se entregará el domingo 10 de mayo el fallo del Concurso Infantil y Juvenil de Poesía y Narración, que presenta Juan Manuel Cardoso.

Los protagonistas de cada día

El programa está cerrado, aunque se pueden producir algunos cambios

Sábado 9. Ángel Manuel Silva Ruiz estará con 'Un cuarto de siglo hacia el transmodernismo'. Luz Gabás con su última novela, 'Corazón de oro'. También el periodista Vicente Vallés con el thriller 'La caza del ejecutor'.

Domingo 10. Miguel Ángel Carmona del Barco presentará 'Ancestras'. Posteriormente, Isaac Palmiola 'El detective Sopapo y tú'. Violeta Reed estará con 'Si es perfecto no es amor'. Jaime de los Santos con 'El Evangelio según Caravaggio' y cerrará la jornada la novela histórica de Luis Zueco 'El juicio'

Lunes 11. Mila Ortega estará con su libro 'Salvarnos los dos' y también estará en San Francisco la joven autora pacense Judith Capel, que hablará sobre literatura juvenil y de su libro 'Donde nace la venganza', que le ha publicado Planeta. Ismael Martínez Biurrum estará con 'La noche en equilibrio' y, por primera vez, pasará por la Feria de Badajoz Sergio del Molino, para presentar 'La hija'.

Martes 12. Isabel San Sebastián con 'La venganza del apóstol'. También Luiso Soldevilla y Beatriz Rogel con 'Padrenuestro'; Lana Corujo, una de las escritoras revelación presenta su éxito 'Han cantado bingo'.

Miércoles 13. Estará Fernando Bonete, conocido en las redes por su labor divulgativa sobre literatura, que presentará 'La hija del Fénix'. Ese mismo día, Lorenzo Silva vuelve a Badajoz para hablar de 'Con nadie'.

Jueves 14. Antes de su encuentro en el Ambigú Gráfico Silvia Bezos presentará 'Manos de pobre'. Juan José Vélez Otero estará con su poemario 'Los Cantos rotos', con el que ganó el Premio de Poesía Ciudad de Badajoz. Roser Amills presentará su novela 'El librero de Macondo', ganadora del Premio de Novela Ciudad de Badajoz. También se contará con la finalista del premio Planeta Ángela Banzas, con su novela 'Cuando el viento hable'. Cerrará la jornada Santiago Díaz con 'El amo'.

Viernes 15. El pintor Ramón de Arcos presentará el cuadernillo de pintura 'Viajando por el centro histórico', una autopublicación. Nerea Pascual presenta 'Amor fuera de serie'. De nuevo el profesor Alejandro de la Fuente Chamizo, con 'La educación creativa'. Juan Soto Ivars hablará de 'Esto no existe' y cerrará la noche Espido Freire y su 'Guía de lugares que ya no existen'.

Sábado 16. Es el último día de presentaciones. Antonio Tena Centeno trae el premio Sagasta de ensayo, 'Caminos de vida'. Emilia González Vadilla presenta 'Ocho pequeñas historias con nombres de mujer y algunos secretos inconfesables'. Blue Jeans no faltará a la cita con sus lectores con su novela 'Los 15 de Fosbury'. César Pérez Gellida, 'Nada bueno germina' y cerrará la feria con el ganador del último premio Planeta Juan del Val, que presenta su novela 'Vera, una historia de amor'.

La feria termina el domingo con el concierto de la Banda Municipal de Música dirigida por Vicente Soler.

Todos los días, las dos últimas presentaciones contarán con traducción al lenguaje de signos.