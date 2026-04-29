La ausencia de dos testigos obliga a suspender un juicio por malos tratos y detención ilegal en Badajoz

La incomparecencia de dos testigos ha obligado a suspender el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz contra un joven acusado de agredir y retener a su novia, previsto este martes.

En esta causa, también están imputados la madre de él y la pareja de esta, a quienes se acusa de un delito de detención ilegal.

La fiscalía y la acusación particular, en manos de Alonso Molina, piden 11 años de cárcel para el joven -3 por maltrato habitual y 8 por detención ilegal- y otros 8 años para cada uno de los otros dos investigados por este último delito, así como 30.000 y 25.000 euros de indemnización por daños, respectivamente.

Por su parte, las defensas, ejercidas por María Victoria Collado y Miguel Ángel Sánchez Esperillas, solicitan la absolución de sus representados.

Este martes, ya en la sala, ha habido problemas técnicos para que la denunciante pudiera declarar por videoconferencia y, además, no han comparecido la expareja y el hermano de esta última, que las acusaciones pública y particular consideran testigos "fundamentales". Por ello, han pedido que se suspenda la vista, a lo que se han opuesto las defensas.

El tribunal ha acordado finalmente la suspensión y ha avanzado que se señalará de nuevo para la primera quincena de septiembre (aún queda por fijar la fecha concreta).

Como ya publicó este diario, los hechos por los que los tres se sientan en el banquillo tuvieron lugar a principios de 2025 cuando la denunciante, que había iniciado una relación sentimental unos meses antes con el acusado, fue presuntamente retenida contra su voluntad durante alrededor de un mes y medio por este, su madre y la pareja de esta en la vivienda familiar. No la tenían completamente encerrada en casa, pero sí "limitados y controlados" todos sus movimientos. Según su abogado, las agresiones físicas fueron contantes "desde el primer día".

Niegan los hechos

Sin embargo, las defensas niegan las acusaciones y aseguran que en ningún momento la mujer estuvo retenida. La abogada del principal acusado y su madre, además, sostiene que las agresiones físicas fueron mutuas.

Por su parte, el letrado del tercer investigado afirma que su cliente está imputado en la causa "por arrastre", pues jamás coincidió con el hijo de su pareja ni con la denunciante, que inicialmente convivían en la misma vivienda que la progenitora, pero en plantas diferentes.

La vivienda de la pareja se incendió y se mudaron a otra localidad a casa de unos amigos. Según su letrado, ella pudo escaparse "en un descuido". Su expareja -con la que tiene una hija en común- ya había denunciado que estaba retenida, pues ella misma se lo comunicó por teléfono.

Pide la libertad hasta el juicio

El principal acusado, que tenía una orden de busca y captura por otra condena anterior, ingresó en la cárcel, donde aún permanece, pese a que, según su abogada, el cumplimiento de la pena terminó el pasado 3 de marzo. La prisión preventiva se dictó a la espera de que se celebrara este juicio y su letrada ha solicitado que sea puesto en libertad.

La fiscalía y la acusación particular se han opuesto al considerar que existe riesgo de fuga y el tribunal tendrá que resolver en unos días.

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Es la segunda vez que se tiene que aplazar la vista, que no se pudo celebrar el pasado 29 de enero porque la madre y el hijo renunciaron a su abogada y el tercer acusado no compareció en el juicio alegando el riesgo de desplazarse por el temporal.