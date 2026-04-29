Badajoz también jugó la semifinal de Champions: dos árbitros pacenses participaron en el PSG-Bayern

El partido de la fase de semifinales de la UEFA Champions League que se disputó ayer entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich no solo dejó goles, tensión y una eliminatoria al rojo vivo. También puso a Badajoz en el césped de uno de los grandes escenarios del fútbol europeo.

Los pacenses Guadalupe Porras Ayuso y Ángel Nevado Rodríguez actuaron como asistentes en el equipo arbitral dirigido por el suizo Sandro Schärer, en un partido de máxima exigencia entre dos gigantes del continente.

La Federación Extremeña de Fútbol celebró en redes la presencia de ambos colegiados y destacó el “acento extremeño” en el partidazo de Champions. El encuentro también contó con la presencia de Jesús Gil Manzano, natural de Don Benito, que ejerció como cuarto árbitro.

Dos nombres cada vez más reconocibles

Guadalupe Porras Ayuso es una de las grandes referencias del arbitraje pacense y español. Nacida en Badajoz, dio un salto histórico en 2019 al convertirse en la primera mujer árbitra asistente en debutar en Primera División, después de una trayectoria de ascensos desde el arbitraje territorial hasta la élite nacional.

Formada en el Colegio de Árbitros de Badajoz, también cuenta con experiencia internacional y ha participado en competiciones de alto nivel, consolidándose como una figura pionera dentro del arbitraje femenino y como uno de los nombres más reconocibles del colectivo arbitral extremeño.

Ángel Nevado Rodríguez, también pacense, es otro de los asistentes extremeños con mayor recorrido en el fútbol profesional. Habitual en la élite junto a Jesús Gil Manzano, Nevado ha estado presente en designaciones de máximo nivel tanto en competiciones nacionales como internacionales.

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La Federación Extremeña ya lo destacó, por ejemplo, en la Supercopa de España junto al colegiado dombenitense, y también formó parte del equipo arbitral español seleccionado para la Eurocopa 2024, donde actuó como asistente.