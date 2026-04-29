Almendralejo
La Comunidad de Labradores de Almendralejo pide a la Junta que sitúe al campo como prioridad política
Reclama que se desbloqueen proyectos históricos como el regadío de Tierra de Barros
La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha instado al nuevo Gobierno autonómico a convertir el sector primario en una prioridad estratégica tras la reciente investidura de María Guardiola. La organización ha trasladado su felicitación a la presidenta, al tiempo que le ha pedido una legislatura centrada en el progreso económico y social de la región, con especial atención a agricultores y ganaderos.
Desde la entidad agraria subrayan la necesidad de que el Ejecutivo, sustentado en un gobierno de coalición, refuerce su compromiso con el campo extremeño. En este sentido, reclaman a VOX que designe al frente de la Consejería de Agricultura a una persona con experiencia, liderazgo y conocimiento del sector, capaz de afrontar los retos actuales y revitalizar una actividad clave para la economía regional. Asimismo, consideran urgente reducir la carga burocrática que “asfixia” a las explotaciones y revisar las exigencias medioambientales europeas, que califican de desproporcionadas.
Entre sus principales demandas también figura el desbloqueo de proyectos históricos como el Regadío de Tierra de Barros, cuya puesta en marcha consideran esencial para el futuro del sector. La organización insiste en que cualquier avance debe contar con el respaldo mayoritario de los agricultores y garantizar la rentabilidad de las explotaciones. Finalmente, la Comunidad de Labradores ha reiterado su disposición al diálogo con las administraciones para construir un modelo más sólido y sostenible para el campo extremeño.
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