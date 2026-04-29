Fallece un hombre en la A-66 a la altura de Villafranca de los Barros (Badajoz) tras un choque entre un coche y un camión

Trágico accidente de tráfico en la A-66 a la altura de Villafranca de los Barros (Badajoz). El siniestro ha consistido en una colisión por alcance entre dos vehículos en el punto kilométrico 666 de la mencionada autovía.

El resultado de dicho accidente ha sido un hombre fallecido y dos heridos, uno grave y otro leve. El impacto, se ha producido pasadas las 13.20 horas de este miércoles.

Tres personas afectadas

El centro de emergencias 112 Extremadura ha tramitado el aviso que han recibido a través de una llamada al mencionado centro en la que alertaban de "un accidente de tráfico con dos vehículos implicados". Para atender este aviso se han activado efectivos sanitarios, de la Guardia Civil, bomberos de la Diputación de Badajoz y emergencias de carreteras.

Ante esta alerta, se han desplazado bomberos desde los parques de Almendralejo y Villafranca de los Barros. De este último centro, ha participado también el jefe de guardia que ha coordinado el operativo.

Camión implicado en el accidente mortal en la A-66 a la altura de Villafranca de los Barros (Badajoz). / La Crónica

Cuando han llegado al lugar de los hechos los bomberos han tenido que excarcelar a algunos de los integrantes de los vehículos accidentados, un turismo y un camión de pequeño tamaño. Una vez excarcelados y valorados por el personal sanitario, estos han confirmado que hay un fallecido, un herido grave y otro de caracter leve.

Tanto el fallecido como el herido grave viajaban en el coche, mientras que el leve lo hacía en el camión.

Estado en el que ha quedado el turismo implicado en el accidente mortal en la A-66 a la altura de Villafranca de los Barros (Badajoz). / La Crónica

Amplio despliegue

Además de los efectivos de bomberos, se han personado en el kilómetro 666 de la A-66 personal sanitario del centro de salud de Villafranca de los Barros y una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME). Asimismo, ha participado una patrulla de la Guardia Civil y emergencias de carreteras de la citada autovía.

Durante más de una hora y media han estado interviniendo en este accidente de tráfico. Según ha podido confirmar este diario, en el lugar de los hechos aún trabajan efectivos para devolver la normalidad en esta vía tan transitada.

A tenor de las imágenes del siniestro, el impacto entre ambos vehículos ha sido de gran magnitud. El turismo que ha recibido el golpe por la parte trasera ha quedado totalmente plegado.

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Por el momento, se desconocen las causas y cómo se ha producido este trágico accidente de tráfico. La instrucción de diligencias para la investigación de este suceso las lleva a cabo el Equipo de Atestados de Zafra de la Guardia civil.