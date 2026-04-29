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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Las Lavanderas de Bótoa: once voces que sostienen un siglo de fe a las puertas de la romería de la copatrona de Badajoz
El grupo encabezado por Ana Cordero mantiene viva desde 1917 una tradición única en torno a 'la Reina de los Campos' mientras pide relevo generacional para asegurar su futuro
La Orquesta de Extremadura hace historia con el Premio Iberoamericano de Música: "Va a marcar un antes y un después"
Su gerente, Hae Won Oh, destaca el carácter "histórico" del galardón de la Fundación Carlos III, recibido en Bolivia, y subraya su impacto internacional y socioeducativo
Manuel Cañada presenta en Badajoz una obra sobre Pablo Guerrero: "Es uno de los grandes referentes de la identidad extremeña"
El autor pacense habla sobre su obra en la que repasa la trayectoria artística y biografía del cantautor extremeño, a las 19.00 horas en Montesinos 22
Los sindicatos policiales defienden la actuación de los agentes en el robo del Tesoro de Villanueva en el Arqueológico de Badajoz
Han rechazado las informaciones que apuntaban a un supuesto retraso de más de una hora en la llegada de los efectivos policiales
El último superviviente de los asesinatos de Atocha presenta su libro hoy en Badajoz
Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, herido en el atentado de 1977, comparte sus vivencias y análisis sobre la memoria democrática en su nueva obra literaria
La Taberna del Ratina: clientela que siempre vuelve
Es un negocio familiar en el sentido más noble de la expresión: no solo porque trabajen varios miembros de una misma familia, sino porque el cliente percibe enseguida una forma común de atender y de cuidar
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas