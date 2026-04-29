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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Las Lavanderas de la Virgen de Bótoa durante el pregón de la romería de la copatrona de Badajoz de 2026.

Las Lavanderas de la Virgen de Bótoa durante el pregón de la romería de la copatrona de Badajoz de 2026. / Hermandad de la Virgen de Bótoa

La Crónica de Badajoz

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Las Lavanderas de Bótoa: once voces que sostienen un siglo de fe a las puertas de la romería de la copatrona de Badajoz

El grupo encabezado por Ana Cordero mantiene viva desde 1917 una tradición única en torno a 'la Reina de los Campos' mientras pide relevo generacional para asegurar su futuro

La Orquesta de Extremadura hace historia con el Premio Iberoamericano de Música: "Va a marcar un antes y un después"

Su gerente, Hae Won Oh, destaca el carácter "histórico" del galardón de la Fundación Carlos III, recibido en Bolivia, y subraya su impacto internacional y socioeducativo

Manuel Cañada presenta en Badajoz una obra sobre Pablo Guerrero: "Es uno de los grandes referentes de la identidad extremeña"

El autor pacense habla sobre su obra en la que repasa la trayectoria artística y biografía del cantautor extremeño, a las 19.00 horas en Montesinos 22

Los sindicatos policiales defienden la actuación de los agentes en el robo del Tesoro de Villanueva en el Arqueológico de Badajoz

Han rechazado las informaciones que apuntaban a un supuesto retraso de más de una hora en la llegada de los efectivos policiales

El último superviviente de los asesinatos de Atocha presenta su libro hoy en Badajoz

Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, herido en el atentado de 1977, comparte sus vivencias y análisis sobre la memoria democrática en su nueva obra literaria

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