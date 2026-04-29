Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El grupo encabezado por Ana Cordero mantiene viva desde 1917 una tradición única en torno a 'la Reina de los Campos' mientras pide relevo generacional para asegurar su futuro

Su gerente, Hae Won Oh, destaca el carácter "histórico" del galardón de la Fundación Carlos III, recibido en Bolivia, y subraya su impacto internacional y socioeducativo

El autor pacense habla sobre su obra en la que repasa la trayectoria artística y biografía del cantautor extremeño, a las 19.00 horas en Montesinos 22

Han rechazado las informaciones que apuntaban a un supuesto retraso de más de una hora en la llegada de los efectivos policiales

Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, herido en el atentado de 1977, comparte sus vivencias y análisis sobre la memoria democrática en su nueva obra literaria

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Es un negocio familiar en el sentido más noble de la expresión: no solo porque trabajen varios miembros de una misma familia, sino porque el cliente percibe enseguida una forma común de atender y de cuidar