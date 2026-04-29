La Orquesta de Extremadura hace historia con el Premio Iberoamericano de Música: "Va a marcar un antes y un después"

La Fundación Orquesta de Extremadura (Foex) ya forma parte de la historia de la música iberoamericana. La entidad ha recibido en Bolivia el Premio Iberoamericano de Música que otorga la Fundación Carlos III, un reconocimiento de máximo prestigio que, por primera vez, distingue a una orquesta sinfónica. Para su directora gerente, Hae Won Oh, el significado es tan claro como contundente: "Es un gran privilegio tener este premio".

Este galardón sitúa a la formación extremeña junto a figuras y entidades de enorme peso internacional. "La Fundación Carlos III premia a personalidades muy importantes y nunca antes había premiado a una institución como una orquesta", recalca. De ahí que subraye el carácter inédito del reconocimiento: "Somos la primera orquesta en España y en toda Iberoamérica en obtener este premio".

Galardón entregado por la Fundación Carlos III a la Fundación Orquesta de Extremadura. / Cedida

"Un antes y un después"

La dimensión histórica del hito es incuestionable. "Va a marcar un antes y un después a nivel orquestal profesional", asegura la gerente. A su juicio, el hecho de que una entidad con décadas de trayectoria haya decidido reconocer por primera vez a una orquesta "tiene su mérito" y evidencia que "han valorado la excelencia profesional y la labor que realizamos como fundación".

El anuncio llegó de forma inesperada. "Sinceramente, no lo esperábamos. Ha sido una sorpresa", confiesa. La comunicación se produjo apenas unas horas antes de viajar a Bolivia: "Me lo anunciaron la noche antes, a través de un mail, diciéndome que nos otorgaban el premio y que nos lo iban a dar allí mismo".

La entrega tuvo lugar en un escenario cargado de simbolismo: el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca 'Misiones de Chiquitos'. "Fue muy emotivo porque lo prepararon todo en detalle", recuerda. El acto se celebró en pleno concierto en Santa Cruz de la Sierra. Se eligió este lugar por un motivo muy concreto, la provincia de Cáceres tiene un municipio llamado igual. El motivo, el fundador de la localidad boliviana llegó procedente de la extremeña. Por ello, supuso un guiño a los lazos históricos entre Extremadura y Bolivia. "Fue como un intercambio de reconocimiento", resume.

Hae Won Oh, gerente de la Fundación Orquesta de Extremadura, recibe el galardón de manos del presidente de la Fundación Carlos III, Carlos Escudero De Burón, y la vicepresidenta de la misma entidad, Vanessa Pereira. / Cedida

Intercambio cultural

Ese intercambio fue también literal. La Foex y los músicos participantes en este viaje donaron un violín semiprofesional y diverso material musical a una orquesta local. "Forma parte de nuestra labor socioeducativa", explica Hae Won Oh. Precisamente, el galardón no solo reconoce la vertiente artística: "Es a la fundación, por toda la labor socioeducativa que realizamos, que muchas veces no se ve tanto".

La expedición extremeña, integrada por músicos como Fabián Romero, Susana Pérez, Malgorzata Dzieciol, David Barona, José Martí y Reynold Cárdenas, ofreció tres conciertos en distintas localidades bolivianas. La acogida fue inmejorable: "Mucha gente no sabía que había una orquesta profesional en Extremadura", admite. Sin embargo, tras escucharla, la reacción fue unánime: "Nos felicitaban por cómo sonaba el concierto. Fue maravilloso".

Los músicos de la Orquesta de Extremadura y su gerente posan con el galardón de la Fundación Carlos III. / Cedida

Proyección internacional

El viaje ha supuesto también un salto cualitativo en la proyección internacional de la formación. "Es la primera vez que cruzamos al otro lado del Atlántico en los 25 años de historia de la fundación", destaca. Y ese paso no será el último. "Seguramente, si todo va bien, participemos dentro de dos años en el mismo festival, intentando llevar a más músicos y realizar más actividades", avanza. Además, también han iniciado los trámites para emprender nuevos proyectos en Latinoamérica.

Incluso la presencia institucional en los conciertos refleja el alcance del momento. "El embajador de España en Bolivia vino expresamente a escucharnos, cogió un vuelo solo para eso y cuando terminó voló a La Paz", señala, evidenciando que la actuación de la orquesta ha trascendido lo estrictamente musical.

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Con este premio, la Orquesta de Extremadura no solo consolida su prestigio, sino que amplía horizontes. "Seguro que surgirán otras cosas que ahora mismo no puedo desvelar", apunta Hae Won Oh. De momento, lo que ya es indiscutible es que la música extremeña ha cruzado nuevas fronteras con fuerza y, ahora, con un reconocimiento que la sitúa en la élite iberoamericana.