Quintana admite que la investigación del robo en el Arqueológico de Badajoz tiene "muchas dificultades de seguir avanzando"

El robo del Tesoro de Villanueva sigue sin avances varios días después de que los ladrones sustrajeran 144 de las 149 monedas históricas de oro que formaban parte de este conjunto numismático de enorme valor histórico y económico. Así lo ha reconocido este miércoles el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, que ha admitido que la investigación se enfrenta en estos momentos a "numerosas dificultades" por las características del material robado y por las múltiples hipótesis que continúan abiertas.

Las monedas fueron sustraídas durante la madrugada del pasado sábado en el Museo Arqueológico de Badajoz. Los autores del robo accedieron al edificio tras forzar una reja de una de las ventanas de la parte trasera del inmueble y, una vez dentro, rompieron con violencia la vitrina en la que se exponía el Tesoro de Villanueva.

Solo cinco monedas se salvaron del robo. Según adelantó este diario, quedaron bajo los cristales de la vitrina después de que los ladrones golpearan el expositor con un objeto contundente para hacerse con el botín. El museo no cuenta con cámaras de videovigilancia, por lo que no existen imágenes del asalto que puedan ayudar a identificar a los autores.

Malestar en Villanueva

José Luis Quintana ha mostrado su comprensión hacia el malestar existente en Villanueva de la Serena, municipio al que ha estado vinculado históricamente este tesoro desde su hallazgo y custodia. Las monedas permanecieron durante décadas bajo la guarda del ayuntamiento, hasta que fueron entregadas a la Junta de Extremadura el pasado mes de diciembre.

"El Ayuntamiento de Villanueva desde el año 89 tenía esas monedas y las había custodiado de una manera muy segura", ha señalado Quintana. También ha recordado que el propio consistorio llegó a organizar una exposición de las piezas "con todas las medidas de seguridad" y que entonces "no pasó absolutamente nada".

Para Quintana, el hecho de que el robo se haya producido pocos meses después del traslado de las monedas explica la reacción de la localidad: "Si en diciembre entregan las monedas a la Junta de Extremadura y justo después, pocos meses después, las monedas son robadas, yo comprendo el malestar de Villanueva de la Serena. Yo lo comprendo completamente. El malestar es absolutamente justificado", ha afirmado.

El tesoro estaba integrado por monedas de oro de los siglos XVIII y XIX. Su valor no es solo económico, sino también histórico y simbólico, especialmente para Villanueva de la Serena, donde el conjunto numismático se había convertido en un elemento de identidad y proyección.

Un tesoro ligado al municipio

Quintana ha subrayado que la exposición del tesoro suponía también una forma de promoción para la localidad. "Yo fui a ver la exposición y para Villanueva era de alguna forma una publicidad para el pueblo, una cosa muy buena. El tesoro de Villanueva de la Serena siempre iba a estar ligado a Villanueva, se expusieran las monedas donde se pusieran", ha puntualizado.

Preguntado por el estado de las pesquisas, Quintana ha sido claro al reconocer que por ahora no hay novedades relevantes. "Ahora mismo no hay ningún avance", ha indicado.

Ha explicado que existe una catalogación completa de las piezas robadas, lo que permite identificar cada una de las monedas sustraídas. Sin embargo, esa documentación no garantiza por sí sola la recuperación del tesoro, especialmente si los autores han actuado con rapidez o si el material ha sido sacado de los circuitos habituales de compraventa. "Lógicamente tenemos toda la catalogación de todas las monedas, pero no hay ningún avance", ha señalado. A continuación, ha añadido que el elevado valor del oro complica todavía más las pesquisas. "Cuando roban estas monedas y el material de las monedas tiene el valor tan alto, hay muchísimas dificultades y la investigación tiene ahora mismo muchas dificultades de seguir avanzando, muchas, muchas", ha reconocido.

Varias hipótesis abiertas

La investigación mantiene abiertas diferentes líneas, sin que por ahora se haya confirmado ninguna de ellas. Quintana ha evitado dar por buena una sola posibilidad y ha apuntado que se desconoce si el robo pudo ser cometido por encargo, si las monedas siguen en España o si han podido salir ya del país. "Hay una serie de cuestiones que ahora mismo no las conocemos", ha afirmado.

Una de las posibilidades que se analizan es la venta del oro, ya que el valor del material podría convertir las monedas en un objetivo especialmente atractivo más allá de su importancia numismática. A diferencia de otros objetos históricos cuyo valor depende casi exclusivamente del interés de coleccionistas o especialistas, en este caso el oro ya tiene mucho valor por sí mismo. "En este caso es que el material vale mucho dinero", ha reconocido.

Mientras tanto, Villanueva de la Serena sigue pendiente de una investigación que, por ahora, no arroja resultados. El tesoro que durante décadas estuvo vinculado al municipio y que había sido entregado recientemente a la Junta ha desaparecido casi por completo en apenas unos minutos.