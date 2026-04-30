Alejandro Ruíz, único superviviente de la matanza de Atocha, en Badajoz: "La compasión es imprescindible para eliminar la violencia"

Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell es el último superviviente con vida del atentado terrorista 'La matanza de Atocha'. Ayer presentó su libro 'Violencia, Compasión y Memoria' en el Hospital Centro Vivo de Badajoz con el objetivo de compartir sus vivencias y analizar la memoria democrática, honrando la memoria de las víctimas del atentado.

'La Matanza de Atocha' fue un atentado terrorista perpetrado el 24 de enero de 1977 en Madrid, donde pistoleros asesinaron a cinco abogados laboralistas en su despacho de la calle Atocha, 55. Este suceso se cobró la vida de cinco personas (Enrique Valdeira, Luis Javier Benavides, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal) y fueron gravemente heridos Lola González Ruiz, Luis Ramos, Miguel Sarabia y el propio Alejandro Ruiz.

"Me siento solo cuando hablamos de Atocha"

Alejandro Ruiz-Huerta es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Empresariales y desde el 2004 es presidente de la Fundación Abogados de Atocha, creada por CCOO. En una entrevista concedida a este medio, recuerda aquel suceso de manera profunda y particular, a través de una 'ética compasiva'. "La compasión es imprescindible para eliminar la violencia de nuestro entorno", expresó.

El último testigo recuerda a sus compañeros que fueron víctimas de aquel atentado, y reconoce que para él es una "responsabilidad tremenda", desde el punto de vista histórico como desde lo emocional, ser la única persona con vida que puede contar con detalles lo que ocurrió. "Me siento solo cuando hablamos de Atocha, antes tenía el apoyo de mis compañeros que lo vivieron como yo, con detalles que a veces se nos escapaban y ahora, el territorio es todo mío", reveló.

Han pasado 49 años del atentado que marcó la vida de Alejandro Ruiz, un suceso que fue perpetrado por un comando ultraderechista en Madrid. Ruiz-Huerta, siente que en nuestra sociedad actual, a veces olvidamos las lecciones de convivencia que surgieron tras el atentado. "Yo sigo moviéndome por toda España para trabajar por la memoria, para que sea imposible su olvido", explicó.

"Recibí cinco tiros en el cuerpo"

Los jóvenes de la sociedad actual no han vivido 'La Matanza de Atocha', al igual que la época de transición que ha derivado en la democracia actual. Pero, según el último testigo, este capítulo es "muy cercano", ya que para eso "está aquí delante". "Yo recibí cinco tiros en el cuerpo aquella terrible noche de 1977", recordó.

Alejandro Ruiz-Huerta no ha querido dejar de lado a las nuevas generaciones. Para él, es muy importante que sepan vivir "con compasión". "Mi consejo para los jóvenes es que supieran vivir desde el corazón, ponerse en el lugar del otro", sugirió.

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La 'ética compasiva', mencionada el prólogo de su libro, es muy importante para Ruiz-Huerta. "Todo ello es fundamental para desarrollar algo que a veces se nos olvida, que todo ser humano tiene un dignidad imprescindible"