Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PresupuestosLa Madrila CáceresFeria del LibroSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Almendralejo

Almendralejo, premiado por la ONCE, en su lucha contra la soledad no deseada

El servicio de acompañamiento a mayores que puso en marcha el Ayuntamiento de Almendralejo recibe este reconocimiento

Fotos de los galardonados con los premios ONCE.

Fotos de los galardonados con los premios ONCE. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha sido distinguido con uno de los principales galardones en los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2026, un reconocimiento que pone en valor su compromiso con la acción social pública. El premio destaca especialmente el programa 'Promoción de la Autonomía, Servicios de Proximidad. Acompañamiento a la Soledad no Deseada', convertido ya en un referente regional por su impacto en la atención a personas mayores.

Impulsado desde 2021 por los Servicios Sociales municipales y financiado por el SEPAD, este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de personas mayores que viven solas. A través de un modelo de atención cercano e integral, el programa ofrece acompañamiento tanto en el domicilio como en el entorno comunitario, además de servicios sociosanitarios y el respaldo del voluntariado local, favoreciendo así la autonomía personal y el bienestar emocional.

Noticias relacionadas

Desde su puesta en marcha, la iniciativa ha atendido a más de 200 domicilios, contribuyendo a reducir el impacto de la soledad no deseada y permitiendo que las personas mayores puedan permanecer en su entorno habitual en condiciones dignas. El jurado ha valorado especialmente el enfoque humano del programa, su eficacia y su capacidad para complementar los recursos existentes, consolidándolo como un ejemplo de buenas prácticas en la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Almendralejo, premiado por la ONCE, en su lucha contra la soledad no deseada

Almendralejo, premiado por la ONCE, en su lucha contra la soledad no deseada

Monesterio celebra el Día de la Danza con un flashmob y el VI Festival Danzaria

Monesterio celebra el Día de la Danza con un flashmob y el VI Festival Danzaria

Pillan a dos conductores sin puntos y a otro con el carné retirado circulando por Talavera la Real (Badajoz)

Migrantes en Badajoz denuncian trabas en el proceso de regularización

Las fiestas de la Santa Cruz de Villanueva se celebran hasta este domingo

Las fiestas de la Santa Cruz de Villanueva se celebran hasta este domingo

El juez cita a declarar a los hermanos y la cuñada de los asesinos de Francisca Cadenas

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de abril

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de abril

Alejandro Ruiz, único superviviente de la matanza de Atocha, en Badajoz: "La compasión es imprescindible para eliminar la violencia"

Alejandro Ruiz, único superviviente de la matanza de Atocha, en Badajoz: "La compasión es imprescindible para eliminar la violencia"
Tracking Pixel Contents