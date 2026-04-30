Almendralejo
Almendralejo, premiado por la ONCE, en su lucha contra la soledad no deseada
El servicio de acompañamiento a mayores que puso en marcha el Ayuntamiento de Almendralejo recibe este reconocimiento
El Ayuntamiento de Almendralejo ha sido distinguido con uno de los principales galardones en los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2026, un reconocimiento que pone en valor su compromiso con la acción social pública. El premio destaca especialmente el programa 'Promoción de la Autonomía, Servicios de Proximidad. Acompañamiento a la Soledad no Deseada', convertido ya en un referente regional por su impacto en la atención a personas mayores.
Impulsado desde 2021 por los Servicios Sociales municipales y financiado por el SEPAD, este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de personas mayores que viven solas. A través de un modelo de atención cercano e integral, el programa ofrece acompañamiento tanto en el domicilio como en el entorno comunitario, además de servicios sociosanitarios y el respaldo del voluntariado local, favoreciendo así la autonomía personal y el bienestar emocional.
Desde su puesta en marcha, la iniciativa ha atendido a más de 200 domicilios, contribuyendo a reducir el impacto de la soledad no deseada y permitiendo que las personas mayores puedan permanecer en su entorno habitual en condiciones dignas. El jurado ha valorado especialmente el enfoque humano del programa, su eficacia y su capacidad para complementar los recursos existentes, consolidándolo como un ejemplo de buenas prácticas en la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria.
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