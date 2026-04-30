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La Diputación de Badajoz destina 1 millón de euros a las entidades locales menores

El pleno aprueba por unanimidad un plan de inversiones de 1.125.000 euros y un nuevo reglamento de teletrabajo para los empleados públicos

La presidenta de la diputación, Raquel del Puerto, durante el pleno de abril.

La presidenta de la diputación, Raquel del Puerto, durante el pleno de abril. / Diputación de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Diputación de Badajoz ha dado luz verde a un nuevo Plan de Inversiones destinado exclusivamente a las 15 Entidades Locales Menores (EELLM) de la provincia. La medida, aprobada por unanimidad en la sesión plenaria de este jueves, cuenta con una dotación total de 1.125.000 euros financiados con el remanente de tesorería del ejercicio anterior.

Un respiro financiero para el mundo rural

Gracias a este proyecto, cada una de las entidades beneficiarias —entre las que se encuentran Barbaño, Entrerríos, Guadajira o Zurbarán, entre otras— recibirá una asignación directa de 75.000 euros. El objetivo principal es facilitar recursos para el desarrollo de competencias e inversiones, permitiendo incluso financiar proyectos ya ejecutados para liberar fondos municipales.

La vicepresidenta segunda, Carmen Yáñez, calificó el plan como "necesario" para que estas administraciones inviertan en áreas que no podrían cubrir con recursos propios , mientras que el vicepresidente primero, Juan María Delfa, lo definió como un "balón de oxígeno" para entidades que a menudo son excluidas de otras líneas de ayudas.

Avances en derechos laborales y pagos

El pleno también validó un nuevo Reglamento de Teletrabajo que introduce una convocatoria permanente y abierta, permitiendo a los empleados públicos solicitar esta modalidad en cualquier momento. Esta normativa busca mejorar la conciliación y la productividad, además de permitir la adaptación de la jornada ante situaciones excepcionales como las alertas naranja por climatología.

Por otro lado, se presentaron los datos del Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMPP), donde la institución provincial destaca con una media de 11,65 días, consolidándose como una de las administraciones más ágiles del país y manteniendo una situación de cero deudas bancarias.

Efemérides y reconocimientos

En el apartado institucional, la Corporación se adhirió a los manifiestos por el Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (3 de mayo) y el Día de Europa (9 de mayo).

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Para finalizar, la presidenta Raquel del Puerto recordó la reciente entrega de las Medallas de Oro de la Provincia a Marina Pantoja Conde, Cajalmendralejo y la Asociación Extremeña Oncológica (AOEX), y destacó la Oferta de Empleo Público de 2026, que con 183 plazas se convierte en la más amplia de la historia de la institución.

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