Migrantes en Badajoz denuncian trabas en el proceso de regularización

El proceso de regularización extraordinario para personas migrantes en España ha encontrado un muro burocrático en la capital pacense. Tal y como indica la Asociación Migrante Obrera de Extremadura (AMOEX), una organización que se encarga de brindar apoyo a migrantes en situación de vulnerabilidad en Badajoz, el Ayuntamiento de Badajoz no está expidiendo los certificados de vulnerabilidad que se están solicitando. Apuntan que el enquiste afecta a entre 1.000 y 1.500 potenciales beneficiarios en la ciudad y sus pedanías, según informa la asociación.

El presidente de AMOEX, Alejandro Peña, señala que el Ayuntamiento "está recibiendo entre 80 y 90 solicitudes diarias que archiva que están siendo archivadas y no se sabe cuando se resolverán". En cuanto a la forma de actuar del gobierno local, apunta que "es una falta de voluntad política clara y una forma de bloquear el proceso. Solo le dicen al migrante que ya lo llamarán". Denuncian que el consistorio alega falta de personal y desconocimiento sobre cómo emitir los certificados de vulnerabilidad, a pesar de que otras ciudades extremeñas como Cáceres y Mérida ya lo están haciendo sin ningún problema.

El certificado de vulnerabilidad: la clave del conflicto

Aunque el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirma que el certificado solo es necesario en casos concretos, la realidad de Extremadura es diferente. AMOEX señala que el 80% de las casi 200 personas que atienden en la asociación al día, requieren de este documento. Se trata de personas que no tienen menores o mayores a cargo, ofertas laborales previas ni familiares con discapacidad, y que dependen de este papel para regularizar su situación.

Ante lo que señalan como inacción del consistorio de Badajoz, está siendo la Fundación Ruy López de Almendralejo la que está encargándose de emitir los documentos a petición de AMOEX. Mientras Mérida destaca por su rapidez y Cáceres ya ha superado sus retrasos iniciales, en la capital pacense los migrantes cumplen 15 días de espera.

En relación con la postura oficial, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz aseguran que el proceso de gestión de las solicitudes se está desarrollando con total normalidad y fluidez. Las fuentes municipales dicen haber recogido todas las peticiones presentadas hasta la fecha, subrayando que no se han producido colas ni aglomeraciones en las dependencias. Asimismo, el Ayuntamiento asegura que ya han iniciado la fase de citación de los solicitantes y que, lejos de existir una parálisis, los tiempos de respuesta responden a la necesidad de realizar un estudio individual de cada caso.

El rostro femenino como imagen de la precariedad

La mayoría de solicitudes en Badajoz proceden de mujeres que se encuentran trabajado sin contrato. Especialmente, muchas de ellas se encuentran cuidando a personas mayores, donde no tienen garantías ni contrato, cobran salarios mínimos y no cuentan con días de descanso, según señala la asociación. Respecto a los hombres, Peña apunta que "la mayoría son trabajadores del campo que desempeñan su labor en Portugal sin estar dados de alta en la Seguridad Social y que todos los días invierten más de una hora en ir hasta su lugar de trabajo". Un caso en particular que relatan haber atendido es el de una mujer que ha estado un año sin tener días de descanso y que, a partir de diciembre del 2025, ha pasado a tener un día libre a final de mes. Cuando estas personas solicitan el alta en la Seguridad Social, se les deniega.

"Una persona migrante en situación irregular ya es, de por sí, vulnerable", recuerda Peña. El objetivo de la regularización es, precisamente, que estas personas puedan abandonar empleos donde son explotados para buscar mejores condiciones laborales. Peña pide al ayuntamiento reducir la carga de trabajo a las oenegés y que "asuman su responsabilidad administrativa", aumentando la plantilla si fuese necesario. "Igual que se contrata a gente por causas especiales, que las contraten para estos dos meses de regularización", concluye el presidente de AMOEX.

Testimonios de acogida

El proceso cuenta con el apoyo de María Gallardo, una extremeña que conoce de cerca la migración tras haber tenido que marcharse de España cuando era joven junto a su madre y cinco hermanos hasta Suiza y, después, Argentina. "Fuimos un país de migrantes y, ahora, lo somos de acogida. Hay que integrar este mundo tan diverso", afirma la colaboradora de la asociación.

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Gallardo pide "frenar el odio", además de acabar con la explotación laboral, social y culturas. Finaliza pidiendo a administraciones y entidades públicas que pongan fin a sucesos discriminatorios y agradeciendo a las personas colaboradoras su disposición para ayudar siempre.