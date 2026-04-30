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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
El juez cita a declarar a los hermanos y la cuñada de los asesinos de Francisca Cadenas
Varios testigos han declarado que los familiares de Julián y Manuel González acudieron con frecuencia a su casa los días posteriores al asesinato. Podrán explicar si vieron algo extraño en la vivienda en las mismas fechas en que varios vecinos han contado que escucharon allí "ruidos de martillo y cincel"
"Nunca dejé de soñar con una vida digna": Cáritas Mérida-Badajoz impulsa la inserción laboral de 81 personas
Supone el 16,3% de los 496 participantes en su Programa de Promoción y Empleo
Alejandro Ruiz, único superviviente de la matanza de Atocha, en Badajoz: "La compasión es imprescindible para eliminar la violencia"
Ha presentado su libro 'Violencia, Compasión y Memoria' en el Hospital Centro Vivo con el objetivo de compartir sus vivencias y analizar la memoria democrática
Los presupuestos de 2026, primer encargo del nuevo gobierno de PP y Vox en Extremadura
El presupuesto de 2026 incluirá rebajas fiscales pactadas con Vox como la reducción progresiva del IRPF y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados
El Día de las Madres
Quienes aún las tenéis cerca, abrazadlas, dadles besos de felicidades, acompañadlas al cine o al teatro, a un concierto de grupos que ni conoces, pero que les hace bailar música de los 80 y luego subes sus vídeos y se hacen virales
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas