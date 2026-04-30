Trabajadores de la residencia de mayores La Coronada denuncian un clima laboral “insostenible” y piden medidas urgentes

El colectivo de trabajadores de la Residencia La Coronada, ubicada en Villafranca de los Barros, ha decidido hacer pública la situación que, aseguran, llevan años sufriendo en el centro. A través de un comunicado, denuncian un deterioro progresivo del ambiente laboral que, según explican, no ha sido resuelto, pese a haberlo trasladado en reiteradas ocasiones tanto a la dirección como a instancias superiores del Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia).

Según la plantilla, el origen del problema se encuentra en la actitud de una trabajadora concreta, cuya conducta habría generado de forma continuada un clima de tensión dentro del centro. Los empleados sostienen que las medidas adoptadas hasta el momento han sido “insuficientes o inexistentes”, lo que ha permitido que el conflicto se mantenga en el tiempo.

Bajas laborales y repercusión en el servicio

El impacto de esta situación ya se refleja, según el comunicado y el testimonio de una trabajadora anónima, en la salud de la plantilla. Actualmente, cinco empleados se encuentran de baja laboral, una circunstancia que atribuyen directamente al ambiente de trabajo marcado por la tensión y, en ocasiones, comportamientos que califican como agresivos.

En el comunicado advierten de que este clima no solo afecta a los profesionales, sino también a los usuarios de la residencia. “Nuestros mayores, que merecen un entorno tranquilo y seguro, se ven perjudicados”, señalan, subrayando que la situación interfiere en el desarrollo normal de sus funciones y en la atención que reciben.

Testimonio desde dentro

Para ampliar la información, este medio ha podido hablar con una trabajadora del centro que ha preferido mantener el anonimato. Su testimonio describe un día a día marcado por conflictos constantes.

“El problema que tiene es la forma de hacer las cosas. Tiene que discutir con todo el mundo, le da igual que sean los compañeros, los usuarios, los médicos o la directora y de muy malas maneras”, afirma.

La trabajadora también denuncia situaciones relacionadas con la atención a los residentes: “Vivimos situaciones de que por ejemplo ella por su propia cuenta decide quién come más y quién come menos, cuando tenemos una norma que cada uno puede comer lo que quiera siempre y cuando no tenga problemas de salud”.

“Con sus compañeros no sigue las normas y hace lo que le parece, todos los días son problemas distintos. Le da igual acabar a voces con quien sea", añade.

Además, apunta a una especial presión sobre los trabajadores más recientes. “Estorba a quien trabaja, más a los nuevos. No para de criticar y hablar mal, sobre todo a los nuevos, que muchos acaban con ataques de ansiedad, ya hay varias personas de baja por ansiedad”.

Falta de respuestas y petición urgente

La trabajadora también critica la falta de soluciones por parte de la administración. “La directora dice que ella no puede hacer nada, no puede suspenderla. Además, la última nueva que llegó intenta hacer las cosas de la mejor manera posible, ha mandado varios escritos al Sepad pero no recibe respuesta ni solución al problema”, indica.

“Los que están de baja tienen pánico de volver a la residencia y tener que volver a trabajar con ella. Han vivido situaciones de ataques de ansiedad varios de ellos”, añade.

Según este testimonio, la trabajadora señalada ya habría sido sancionada anteriormente. “Hará un par de años ya estuvo tres meses suspendida de empleo y sueldo, pero volvió de la misma manera”, afirma.

Por todo ello, el colectivo de trabajadores solicita de manera urgente la intervención de las autoridades competentes para poner fin al conflicto, garantizando tanto el bienestar de la plantilla como la calidad del servicio que se presta a los residentes. “Confiamos en que esta denuncia pública sirva para visibilizar una realidad que no puede prolongarse más en el tiempo”, concluyen.