Badajoz responde al llamamiento urgente de sangre: éxito de la IX Maratón Policial con 65 donaciones en la Guardia Civil

La ciudad de Badajoz ha vuelto a demostrar su compromiso solidario en un momento crítico para el sistema sanitario extremeño. La IX Maratón Policial de Donación de Sangre y Médula, organizada por la International Police Association en Extremadura, ha logrado un rotundo éxito al alcanzar 65 bolsas de sangre en una sola jornada, casi el doble que en la edición anterior.

Esta iniciativa surge tras el llamamiento urgente del Banco de Sangre de Extremadura, que alertó de la preocupante escasez de reservas, especialmente de los grupos 0+ y 0-, fundamentales en situaciones de emergencia. La falta de donaciones está afectando directamente a los hospitales de la región, hasta el punto de obligar a aplazar intervenciones quirúrgicas programadas.

La jornada solidaria se celebró el pasado 29 de abril en la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, donde desde primeras horas de la mañana ya se formaban colas de agentes y ciudadanos dispuestos a donar. Las extracciones se realizaron de manera ininterrumpida entre las 10:00 y las 14:00 horas, en un ambiente marcado por la colaboración y la concienciación.

Una respuesta clave ante la caída de donaciones

Según datos del Servicio Extremeño de Salud, entre enero y marzo de 2026 se han registrado 1.100 donaciones menos que en el mismo periodo del año anterior, una cifra que pone en riesgo el abastecimiento de sangre y hemoderivados en los centros hospitalarios.

Ante esta situación, campañas como la Maratón Policial se convierten en esenciales. Su objetivo no solo es aumentar las reservas, sino también sensibilizar a la población sobre la importancia de donar sangre y médula ósea, un gesto sencillo que apenas requiere unos minutos y puede salvar vidas.

Extremadura, que sigue liderando la donación de sangre en España con cerca de 20.000 litros anuales, necesita mantener este nivel para garantizar la estabilidad del sistema sanitario. Especialmente crítico es el grupo 0 negativo, considerado donante universal, imprescindible en accidentes y transfusiones urgentes.

Compromiso de policías y ciudadanía

Desde su puesta en marcha en 2021, estas maratones se han desarrollado en distintas sedes policiales de la región, como las comandancias de Cáceres y Badajoz, la Escuela de Tráfico de Mérida o diversas jefaturas de Policía Local y Nacional, siempre con una alta participación.

La edición celebrada en Badajoz ha contado con el respaldo de autoridades y responsables institucionales, así como con la implicación directa de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y vecinos de la ciudad. Esta colaboración refuerza el papel de estos colectivos como agentes activos en la sociedad más allá de sus funciones habituales.

Próxima cita solidaria en mayo

Tras el éxito de esta novena edición, la organización ya prepara la X Maratón Policial de Donación de Sangre y Médula, que tendrá lugar el próximo 21 de mayo en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura. Allí, además de las extracciones, se desarrollarán acciones formativas para concienciar a los nuevos alumnos sobre la importancia de la donación.

Desde la International Police Association destacan que “cada donación es un acto de generosidad que salva vidas” y subrayan el orgullo de comprobar año tras año la implicación tanto de los cuerpos de seguridad como de la ciudadanía.

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En un contexto de descenso de donaciones, iniciativas como esta se consolidan como fundamentales para garantizar la atención sanitaria en Extremadura y responder a las necesidades de los pacientes que dependen de este recurso vital.