Devastador incendio en una granja de cerdos en Villafranca de los Barros: 238 gorrinas y 870 lechones muertos

238 cochinas y 870 lechones muertos y la nave calcinada. Este es el resultado del incendio que se ha registrado en una granja situada en el kilómetro 2 de la carretera Ba-155, cerca de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Según el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, sobre las 8.58 de esta mañana se ha recibido la llamada de alerta y se ha movilizado a varias dotaciones de bomberos de los parques de Zafra y Almendralejo, así como a una patrulla de la Guardia Civil.

Los efectivos han logrado apagar las llamas, pero 238 cochinas y 870 lechones han muertos y la nave ha quedado totalmente destruida por dentro, aunque no se registraron víctimas humanas, aunque sí grandes pérdidas materiales.

Según han explicado fuentes del Consorcio Provincial de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz, cuando los bomberos han llegado a las instalaciones las llamas estaban prácticamente extinguidas, por lo que solo han tenido que echar agua sobre algunos rescoldos que quedaban aún activos.

Los cerdos han muerto quemados y asfixiados. / Cedida

El fuego se origió en el interior de la nave durante la noche por motivos que aún se desconocen. No ha sido hasta la mañana de este viernes cuando uno de los trabajadores que acudía a dar de comer a los cerdos se ha percatado de lo sucedido.

Aunque resulta extraño que el resplandor del incendio no fuera visible desde la carretera o desde otros puntos durante la noche, según los expertos no habría liberado muchas llamas debido a que se ha declarado en un lugar con poca ventilación, haciendo que no fuese advertido desde la lejanía.

Algunos de los animales han perecido quemados, pero muchos otros asfixiados por el humo.

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La nave ha resultado calcinada, pero se mantiene en pie.