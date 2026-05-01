Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Cruz de los CaídosEutanasiaExtremúsikaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Devastador incendio en una granja de cerdos en Villafranca de los Barros: 238 gorrinas y 870 lechones muertos

Algunos animales han muerto quemados, pero la mayoría asfixiados por el humo

Estado de la nave.

Estado de la nave. / Cedida

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

238 cochinas y 870 lechones muertos y la nave calcinada. Este es el resultado del incendio que se ha registrado en una granja situada en el kilómetro 2 de la carretera Ba-155, cerca de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Según el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, sobre las 8.58 de esta mañana se ha recibido la llamada de alerta y se ha movilizado a varias dotaciones de bomberos de los parques de Zafra y Almendralejo, así como a una patrulla de la Guardia Civil.

Los efectivos han logrado apagar las llamas, pero 238 cochinas y 870 lechones han muertos y la nave ha quedado totalmente destruida por dentro, aunque no se registraron víctimas humanas, aunque sí grandes pérdidas materiales.

Según han explicado fuentes del Consorcio Provincial de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz, cuando los bomberos han llegado a las instalaciones las llamas estaban prácticamente extinguidas, por lo que solo han tenido que echar agua sobre algunos rescoldos que quedaban aún activos.

Los cerdos han muerto quemados y asfixiados.

Los cerdos han muerto quemados y asfixiados. / Cedida

El fuego se origió en el interior de la nave durante la noche por motivos que aún se desconocen. No ha sido hasta la mañana de este viernes cuando uno de los trabajadores que acudía a dar de comer a los cerdos se ha percatado de lo sucedido.

Aunque resulta extraño que el resplandor del incendio no fuera visible desde la carretera o desde otros puntos durante la noche, según los expertos no habría liberado muchas llamas debido a que se ha declarado en un lugar con poca ventilación, haciendo que no fuese advertido desde la lejanía.

Algunos de los animales han perecido quemados, pero muchos otros asfixiados por el humo.

Noticias relacionadas

La nave ha resultado calcinada, pero se mantiene en pie. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Devastador incendio en una granja de cerdos en Villafranca de los Barros: 238 gorrinas y 870 lechones muertos

José Ramón González, coleccionista de arte, localiza en Madrid una placa robada de la Alegoría de Extremadura, obra del escultor de Cáceres Pérez Comendador

José Ramón González, coleccionista de arte, localiza en Madrid una placa robada de la Alegoría de Extremadura, obra del escultor de Cáceres Pérez Comendador

Monesterio contará con una nueva ordenanza de seguridad y convivencia en los espacios públicos

Monesterio contará con una nueva ordenanza de seguridad y convivencia en los espacios públicos

La policía investiga un nuevo incendio en una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz

La policía investiga un nuevo incendio en una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de mayo

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de mayo

Badajoz responde al llamamiento urgente de sangre: éxito de la IX Maratón Policial con 65 donaciones en la Guardia Civil

Badajoz responde al llamamiento urgente de sangre: éxito de la IX Maratón Policial con 65 donaciones en la Guardia Civil

Badajoz renovará su logística urbana: así es el plan que promete menos tráfico, más eficiencia y fin al caos del reparto

Badajoz renovará su logística urbana: así es el plan que promete menos tráfico, más eficiencia y fin al caos del reparto

Más de 20 millones en Campo Maior: la apuesta del Grupo Nabeiro-Delta para competir en la élite mundial del café

Tracking Pixel Contents