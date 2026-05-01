Monesterio contará con una nueva ordenanza de seguridad y convivencia en los espacios públicos

En el transcurso del último pleno ordinario celebrado por el ayuntamiento de Monesterio, salió adelante una propuesta de la alcaldía para la aprobación de la ordenanza municipal de seguridad y convivencia ciudadana en el espacio público, que lleva aparejada la suscripción de un convenio con la Diputación de Badajoz, para que, a través del OAR, se tramiten los procedimientos sancionadores en esta materia y para la delegación de la gestión y recaudación de las multas y sanciones derivadas de estos procedimientos.

Según manifestó la alcaldesa, se trata de una ordenanza “necesaria”, para mejorar la convivencia en los espacios públicos. Loli Vargas señala que, “vecinos y vecinas nos trasladan problemas de conductas incívicas como, desorden, suciedad, deterioro, ruidos, ocupaciones indebidas o problemas de seguridad”. Estas conductas, expresa, “crean conflictos vecinales y dificultan la utilización normal de calles, parques y servicios públicos”. Para evitar esta situación, se elevó al pleno municipal una nueva norma, “actualizada y adaptada a la legalidad”.

La aprobación de esta ordenanza, “moderna y completa”, expresó la alcaldesa en su exposición, deroga el anterior reglamento municipal de Política y Buen Gobierno. El nuevo texto ofrece, “seguridad jurídica y eficacia” en la tramitación de expedientes. Además, con el objetivo de “reducir la carga administrativa”, se propone la “adhesión al convenio con el OAR”, para la tramitación de procedimientos sancionadores y a su gestión recaudatoria. Por último, Vargas destacó que, con este convenio se “delega lo necesario, manteniendo en todo momento el control municipal”.

El grupo popular, a través de la concejala Margarita Núñez, anunció su abstención: “Compartimos la necesidad de preservar la convivencia ciudadana, pero consideramos conveniente introducir algunas mejoras técnicas”. El objetivo, señaló Núñez es, “mejorar la ordenanza vigente, reforzando la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la eficacia en su aplicación”. Entre ellas, “mejorar la tipificación de infracciones para evitar ambigüedad”, o un “mayor refuerzo del control municipal en los procedimientos sancionadores, debido a la extensión” del nuevo reglamento.

La alcaldesa incidió en que esta ordenanza busca, “equilibrio, derechos y deberes”, a la hora de disfrutar de los espacios públicos. Las sanciones, dijo, “son una herramienta para garantizar el cumplimiento de la norma cuando falla la responsabilidad individual”. El asunto fue aprobado con el voto a favor de los concejales del grupo socialista y la abstención del grupo popular.

Convenio gestión tributaria

Del mismo modo, el pleno, con la misma proporcionalidad de votos de los grupos políticos, (votos a favor PSOE y abstención PP), aprobó una actualización de un convenio vigente con la Diputación de Badajoz, desde el año 2010, referente a la prestación, por el OAR, de los servicios de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público. La alcaldesa justificó el convenio por la “complejidad de las competencias tributarias” que, “requieren personal técnico, procedimientos y sistemas de trabajo que, no siempre son sencillos mantener desde el ayuntamiento”. En definitiva, resumía la alcaldesa en el pleno, lo que se busca es una “mejor recaudación, mejor tramitación y una atención más profesional, tanto para la ciudadanía, como para el ayuntamiento”.

La concejala del grupo popular Cristina García, razonó la abstención de su grupo en base a que, aunque el convenio pueda ser una “herramienta útil para mejorar la recaudación municipal, este, debe evolucionar hacia un modelo centrado en gestión técnica, basado en eficiencia demostrable, transparencia, control institucional y servicio al ciudadano”. Además, señaló “desconocer los costes reales” o la disminución de “márgenes para políticas fiscales propias”, así como la “inexistencia” de una comparativa con la “gestión propia por parte del ayuntamiento”.

Plan periurbano de incendios

Otro de los asuntos aprobado con el voto favorable del grupo socialista y la abstención del popular, fue la autorización para la tramitación del Plan Periurbano de Prevención de Incendios. En su exposición, la alcaldesa señaló que, “una vez detectada la necesidad” de contar con un plan de prevención de incendios “actualizado”, en la mayoría de los municipios, la Diputación de Badajoz, “adquirió el compromiso” de su elaboración. Se trata, expresó Loli Vargas, de un plan “obligatorio”, pensado para “reducir o impedir la propagación, en caso de fuego, en el núcleo urbano”. El documento define actuaciones, con “propuestas concretas que se tienen que trabajar sobre el terreno”.

Una vez elaborado el plan periurbano de Monesterio y tras la entrega del documento técnico, la tramitación continúa con su presentación ante el órgano competente. Con lo que, el pleno municipal, autorizó la tramitación para su aprobación definitiva. La documentación expresó la alcaldesa, se podrá consultar en los servicios técnicos municipales y en la sede electrónica. Si hubiera reclamaciones u observaciones, “deberán ser resueltas por el pleno municipal”. En caso contrario, el plan sería aprobado definitivamente.

Margarita Núñez defendió la abstención del grupo popular. “Aunque el plan es bastante sólido como base legal y de planificación”, su “eficacia real dependerá de reforzar la dimensión operativa, presupuestaria y organizativa”. Puede considerarse “aprobable”, pero sería recomendable “introducir algunas mejoras”, antes de su aprobación definitiva, señaló Núñez.

Plan presupuestario

Entre otros asuntos, el pleno municipal, aprobó con los votos favorables del grupo socialista y en contra, del popular, la ratificación del Plan Presupuestario 2027-2029. Se trata, expresó la alcaldesa, de un “documento obligatorio” con el que planificar los recursos del ayuntamiento y “garantizar” el cumplimiento de las exigencias de “estabilidad y sostenibilidad financiera”. El equipo de gobierno ha tramitado el plan “con la información elaborada por secretaría-intervención”.

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El grupo popular anunció su voto en contra, por considerar que aún “no se han traído a pleno los presupuestos de 2026”, con lo que “no se pueden valorar los presupuestos de 2027 a 2029”. La alcaldesa explicó que el cálculo presupuestario se elabora a través del presupuesto de 2025, que está “completamente cerrado”. Se trata, puntualizó el secretario del ayuntamiento, de “una proyección del presupuesto de 2025, con la finalidad de cumplir con la Ley Orgánica que regula la estabilidad presupuestaria y financiera”. Tras su aprobación, el documento será remitido al Ministerio de Hacienda.