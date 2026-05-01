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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Badajoz renovará su logística urbana: así es el plan que promete menos tráfico, más eficiencia y fin al caos del reparto
El ayuntamiento y AECOC sellan una alianza estratégica para implantar un modelo más ágil, sostenible y adaptado al auge del comercio electrónico
A pie de calle | Plaza de las Américas de Badajoz: todo empieza en el parque Pitusa
Nuevo episodio del espacio semanal de La Crónica de Badajoz A pie de calle. En esta ocasión, la redactora Rebeca Porras recorre la plaza de las Américas
Badajoz responde al llamamiento urgente de sangre: éxito de la IX Maratón Policial con 65 donaciones en la Guardia Civil
La International Police Association impulsa una campaña solidaria ante la caída de reservas en Extremadura, donde ya se han registrado 1.100 donaciones menos en 2026
Más de 20 millones en Campo Maior: la apuesta del Grupo Nabeiro-Delta para competir en la élite mundial del café
La empresa cuenta ya con más de 4.000 empleados, de ellos cerca de 400 en España, con Badajoz como base estratégica de su actividad comercial y logística en el país
Rescatada una mujer tras salirse de la carretera de La Corte y adentrarse 100 metros en un olivar junto a Alvarado (Badajoz)
El siniestro ha ocurrido pasadas las 13.00 horas y ha resultado herida leve
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas