Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El ayuntamiento y AECOC sellan una alianza estratégica para implantar un modelo más ágil, sostenible y adaptado al auge del comercio electrónico

Nuevo episodio del espacio semanal de La Crónica de Badajoz A pie de calle. En esta ocasión, la redactora Rebeca Porras recorre la plaza de las Américas

La International Police Association impulsa una campaña solidaria ante la caída de reservas en Extremadura, donde ya se han registrado 1.100 donaciones menos en 2026

La empresa cuenta ya con más de 4.000 empleados, de ellos cerca de 400 en España, con Badajoz como base estratégica de su actividad comercial y logística en el país

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El siniestro ha ocurrido pasadas las 13.00 horas y ha resultado herida leve