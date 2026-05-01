La policía investiga un nuevo incendio en una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz

La Policía Nacional está investigando un nuevo incendio en una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz. El fuego se ha declarado sobre las 5 de la madrugada de este viernes en un adosado de dos plantas de la avenida Pablo Neruda, en cuyo interior, en principio, no había ninguna persona en esos momentos.

Según la información del parque municipal de bomberos, las llamas se iniciaron, por motivos que ahora se tratan de esclarecer, en el salón de la casa, que ha sufrido importantes daños. El fuego fue sofocado sin complicaciones, tras lo que se procedió a ventilar todas las estancias.

Estado de la fachada de la vivienda del Cerro de Reyes tras el incendio de esta madrugada. / Diego Rubio Paredes

La fachada del adosado ha quedado completamente negra por el humo.

Fuentes consultadas por este diario apuntan que el incendio podría haber sido intencionado y que sería un episodio más de los enfrentamientos entre grupos que han derivado en tiroteos y ataques con cócteles molotov contra viviendas en los últimos meses en Badajoz. De momento, no ha trascendido si se ha lanzado algún tipo de objeto incendiario.

No obstante, la Policía Nacional no confirma este extremo ni más detalles de la investigación sobre el incendio en la vivienda de la avenida Pablo Neruda a la espera de que avancen las pesquisas.

En estos momentos, se encuentran en la vivienda agentes de la Policía Científica recabando pruebas y los bomberos, que están revisando la estructura del adosado para valorar si presenta daños.

El incendio no ha afectado a ninguna propiedad más y no fue necesario desalojar a ningún vecino.

Este nuevo suceso, a la espera de que se aclare su origen, mantiene en alerta a los vecinos del Cerro de Reyes, que temen que en cualquier momento se pueda desatar otro episodio violento con armas de fuego.

El último tiroteo, ocurrido el pasado 23 de abril en San Roque, acabó con tres detenidos: dos jóvenes colombianos, que ya están en prisión provisional investigados por tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal, y una mujer, que fue sorprendida en el Cerro de Reyes con una bolsa con numerosa munición, a la que, tras prestar declaración, la jueza puso en libertad con cargos.

También se llevó a cabo el registro de una vivienda en la urbanización de Tres Arroyos, en la que se incautaron dos armas largas y numerosa munición.

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La investigación por el tiroteo sigue abierta y se busca al resto de implicados.