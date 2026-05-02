Amigos de Badajoz lanza un SOS por las ermitas de la alcazaba: "Si no se consolidan, se caen"

«Si no se consolidan, se caen». Es el SOS que la Asociación de Badajoz lanza para que se intervenga con urgencia en las ermitas de Nuestra Señora de la Consolación y del Rosario, ambas en el interior de la alcazaba. Las persistentes e intensas lluvias de este invierno han hecho mella en el patrimonio agravando las humedades, pero en el caso de construcciones en un estado tan precario como el de las ermitas los efectos son aún peores.

«Es urgente que se consoliden, no se puede esperar a que empiece su rehabilitación», asegura el presidente de Amigos de Badajoz, Manuel Cienfuegos. Lo dice porque la recuperación de las ermitas sigue sin fecha.

Llevan más de cuatro años en la lista de patrimonio en riesgo de la Asociación Hispania Nostra y no tiene pinta de que vayan a dejar de estar en el listado en breve.

Las ermitas, según recuerda Cienfuegos, son el primer monumento que ven los turistas cuando acceden a la alcazaba por la puerta de Carros, que se topan con dos construcciones ruinosas y tapiadas. «No nos merecemos eso», lamenta el presidente de Amigos de Badajoz.

Estado del interior de las construcciones religiosas. / Jota Granado

Costó años que el ayuntamiento y la Junta llegaran a un acuerdo para sacar adelante el proyecto para rehabilitarlas y convertirlas en un centro de interpretación y recepción de visitantes. Fue al final de la última legislatura del PSOE al frente del Gobierno regional. El compromiso era que la Consejería de Cultura redactase el proyecto y lo hizo, pero ni el consistorio ni los colectivos en defensa del patrimonio estuvieron de acuerdo con la propuesta. Según alegaron, no respetaba ni la estructura ni los volúmenes ni la realidad histórica. «Era un almacén para guardar herramientas con un tejado de zinc», describe Cienfuegos.

Tras la llegada del PP a la Junta, el alcalde, Ignacio Gragera, pidió a Cultura que lo revisara y modificara. La consejería parece que accedió, pero se creó el Consorcio del Casco Antiguo y, según informaron fuentes de la Junta, la intervención se derivó a esta entidad. El consorcio recogió el testigo y su gerente, Francisco Cerezo, avanzó que se iba a estudiar si la solución más viable era consolidar estas construcciones religiosas o trabajar en una intervención de mayor alcance, para lo que habría que buscar financiación.

Propuesta "adecuada y respetuosa"

De eso hace más de un año y ni lo uno ni lo otro. El Ayuntamiento de Badajoz, según fuentes municipales, mantiene «la misma posición» sobre el proyecto para rehabilitar las ermitas: «no es válido y es necesaria la redacción de una nueva propuesta que resulte adecuada y respetuosa con el entorno en el que se encuentran estos bienes patrimoniales».

En cuanto a que se haya derivado esta actuación al consorcio, el consistorio lo niega. De hecho, la intención es, una vez constituido el nuevo Gobierno regional, retomar el contacto con la Consejería de Cultura, para volver a poner sobre la mesa la revisión del proyecto de rehabilitación de las ermitas.

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Para Amigos de Badajoz es al Gobierno regional al que corresponde no solo asumir el proyecto de recuperación, sino también financiarlo. Manuel Cienfuegos se queja de que hasta ahora no se haya actuado para salvaguardarlo poco que queda ya en pie de estas construcciones religiosas y cuestiona que sea el Consorcio del Casco Antiguo el que intervenga. «Ha cumplido un año y todavía no ha hecho nada; no tiene competencias. Lo del consorcio es un resbalón», lamenta.