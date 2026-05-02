El estanco Los Naranjos de Pardaleras reparte 1,6 millones con la Bonoloto en Badajoz

La Bonoloto ha dejado un nuevo millonario en Extremadura. El sorteo celebrado este viernes, 1 de mayo, ha repartido 1.637.815,33 euros en Badajoz, el único premio de esta categoría registrado en toda España.

El boleto premiado ha sido vendido en el estanco Los Naranjos, conocido también como el 24 horas de Pardaleras, situado en el número 12 de la calle Enrique Segura Otaño. El establecimiento vuelve así a situar a Badajoz en el mapa de la suerte, después de que el año pasado el mismo despacho dejara también otro premio de más de un millón de euros en la ciudad.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 24, 37, 47, 13, 26 y 45. El número complementario ha sido el 7 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.428.027 euros.

Alegría en el establecimiento

Para el gestor del estanco, Emilio Álvarez, "es una satisfacción muy grande. Sospechamos que puede ser un cliente habitual, pero en esta ocasión nadie ha venido para darnos la noticia", ha explicado.

Álvarez destaca además la importancia que tiene para el negocio repartir un premio de estas características. "Es una alegría porque se conoce nuestro establecimiento un poco más, además, repartir premios siempre es una buena noticia y que se quede aquí, en Badajoz, más", ha señalado.

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El estanco Los Naranjos estuvo situado durante años en el paseo de San Francisco, hasta que en 2019 se trasladó al barrio de Pardaleras, apenas unos meses antes del inicio de la pandemia. Desde entonces, la suerte también se ha mudado con ellos a la calle Enrique Segura Otaño.