El XXXVI Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa llega a Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Jerez de los Caballeros volverá a convertirse en el referente indiscutible del sector del porcino ibérico con la celebración de su XXXVI Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa, que tendrá lugar del 7 al 10 de mayo. El alcalde, Raúl Gordillo, junto a su equipo de gobierno, ha presentado este martes un programa que destaca por haber cubierto la totalidad de los stands del recinto ferial, consolidando la confianza de ganaderos e industriales en este certamen de amplísima trayectoria.

Excelencia en el sector profesional

El programa profesional arrancará el jueves 7 de mayo con el prestigioso Concurso 'Jamón de Oro', destinado a jamones ibéricos de bellota, cuya entrega de premios se realizará durante la inauguración oficial a las 19:00 horas. Este acto inaugural acogerá además un reconocimiento póstumo a Manuel Jorge Hernández Águedo, de la empresa Oro Graso, por su dilatada trayectoria en el sector.

Asimismo, el viernes 8 de mayo se desarrollarán las Jornadas Técnicas 'Territorio Pata Negra', donde se abordarán temas críticos como el control de calidad mediante tecnología NIRS, la situación de la Peste Porcina Africana y la regeneración de la dehesa. La vertiente técnica culminará el domingo 10 de mayo con el XVIII Concurso Nacional de Cortadores de Jamón Ibérico de Bellota.

Ocio, gastronomía y el concierto de Taburete

El Salón no solo se enfoca en el ámbito industrial, sino que busca la promoción del producto a través de degustaciones populares, 'show cooking' a cargo del chef Juan Manuel Salgado (viernes 8) y una master class guiada por el cortador profesional Pepe Alba (sábado 9).

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En el apartado musical, la oferta lúdica tendrá su punto álgido con el concierto del grupo Taburete, que actuará el sábado 9 de mayo a las 22:30 horas en la Ciudad Deportiva 'Manuel Calzado Galván'. El cartel musical se completa con actuaciones de Chloé de la Rosa, Cosmonautas y L43 Band, además de una clase de toreo de salón y diversos talleres para todos los públicos. El impacto económico ya se percibe en la localidad, con la hostelería prácticamente al completo para las fechas del evento.