El IES San José de Badajoz acude al Defensor del Pueblo: "Nos quedamos sin alumnos, pero somos un centro de lo más normal"

No quiere ser un gueto educativo. El IES San José de Badajoz, situado en la avenida Padre Tacoronte, en el barrio de El Gurugú, reclama la intervención de la Consejería de Educación para revertir la caída continuada de alumnado en la ESO y acabar con la segregación escolar que, según denuncia el propio centro, afecta a sus aulas desde hace varios años.

La dirección del instituto ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo en el que solicita que la administración educativa adopte medidas para evitar que el centro siga vaciándose. El instituto defiende que la actual política de escolarización no favorece la llegada de nuevo alumnado y mantiene una composición muy homogénea, formada en gran parte por estudiantes en situación de vulnerabilidad.

El centro cuenta actualmente con 65 alumnos en ESO, aunque dispone de 140 plazas. Desde la dirección recuerdan que el instituto llegó a tener tres líneas y que ahora mantiene solo una, que ni siquiera llega a completarse.

Instalaciones y plazas disponibles

El IES San José dispone de unas instalaciones amplias, con aulas equipadas, zonas verdes y un recinto de unos 25.000 metros cuadrados. Además, convive con una oferta de Formación Profesional que la dirección destaca como referencia en Extremadura, ya que el centro cuenta con ocho familias profesionales.

Entre ellas se encuentran Imagen Personal, Fabricación Mecánica, Carpintería, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Industria Alimentaria, Salud Ambiental, Seguridad y Medioambiente, Automoción y Administración.

Pese a ello, el centro asegura que arrastra una mala imagen asociada a la zona en la que se encuentra. Según sostiene su director, Ricardo Carrasco, esa percepción no se corresponde con la realidad diaria del instituto. "Nosotros somos un centro totalmente normal, aquí no tenemos ningún problema", afirma Carrasco. El director insiste en que el profesorado es el mismo que puede impartir clase en cualquier otro centro público de Badajoz y que muchos docentes que llegan con prejuicios acaban marchándose con pena cuando les toca irse.

La apertura de líneas en otros centros

La dirección del IES San José señala como uno de los principales problemas la apertura de nuevas líneas en otros centros de la margen derecha cuando estos se llenan, en lugar de derivar alumnado hacia el San José, que mantiene plazas libres.

Según Carrasco, el IES San Fernando es uno de los centros que ha ido ampliando líneas en los últimos años. También menciona que el curso pasado se abrió una línea en el Diocesano San Atón. A su juicio, esta práctica contribuye a reforzar el estigma del San José y dificulta que sus aulas vuelvan a llenarse.

"La administración nos está echando por tierra dándole la razón a los padres de que aquí sus hijos no pueden venir", sostiene el director. Frente a ello, defiende que Educación debería trasladar a las familias el mensaje contrario, que el San José es un centro público como cualquier otro y que sus hijos pueden estudiar allí con normalidad.

Falta de referentes

El escrito remitido al Defensor del Pueblo expone que el IES San José recibe alumnado procedente de barrios como El Gurugú, Santa Engracia, Colorines, El Progreso y "Las 800", también conocida como La Uva. El centro describe una realidad social complicada, marcada por situaciones de vulnerabilidad que dificultan el aprovechamiento de las oportunidades educativas.

La dirección apunta a problemas de desfase curricular, absentismo, dificultades de convivencia y falta de expectativas académicas. También advierte de que muchos estudiantes arrastran situaciones familiares y sociales complejas relacionadas con desempleo crónico, problemas de habitabilidad, desestructuración familiar, consumo de alcohol y drogas o violencia de género.

Para el equipo directivo, la concentración de alumnado con perfiles muy similares impide generar un entorno más diverso y limita las posibilidades de mejora.

El centro considera que una mayor heterogeneidad en las aulas permitiría ofrecer referentes positivos y nuevas expectativas al alumnado

Enrique González, jefe de estudios adjunto de ESO y Bachillerato, afirma que el principal problema es la creciente homogeneidad del alumnado, "procedente en muchos casos de entornos socioeconómicos complejos".

Según explica, son estudiantes que tienen dificultades para comprender el sentido de la educación, pese a que esta podría ser una de sus principales vías para acceder a nuevas oportunidades. González sostiene que los alumnos son "víctimas" de esa situación y que el sistema educativo debería ofrecerles una salida.

El jefe de estudios señala que, al compartir aula casi exclusivamente con compañeros en circunstancias parecidas, muchos estudiantes no encuentran motivación suficiente para avanzar. "Están condenados a reproducir las mismas circunstancias que tienen en su entorno diario y familiar", advierte.

Petición a las familias y la administración

Tanto la dirección como el equipo educativo piden que no se sigan abriendo líneas en otros institutos cuando el IES San José dispone de plazas suficientes. Consideran que una distribución más equilibrada del alumnado ayudaría a normalizar el centro y a mejorar las condiciones educativas de quienes ya estudian allí.

El director invita a las familias que tienen dudas a visitar el instituto: "Solamente les diría que se pasen por aquí y que vean que aquí no hay ningún problema", afirma.

Por su parte, la Consejería de Educación, consultada por este diario sobre la situación, no entra a valorar el fondo del problema y se limita a asegurar que la oferta de plazas para el próximo curso mantiene las mismas vacantes "en la zona y en la localidad" que en el curso actual. Según el departamento, el objetivo es "garantizar tanto el derecho del alumnado a la escolarización como el de las familias a elegir centro".

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Sin embargo, Carrasco insiste en que la solución pasa por el respaldo de la administración educativa, tanto para combatir el estigma como para cumplir con los "principios de inclusión y aprovechamiento de los recursos públicos" recogidos en la normativa educativa.