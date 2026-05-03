Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Comparte con la Audiencia que «no alberga duda alguna» sobre su culpabilidad del varón. La acusación particular solicitará inmediato ingreso en la cárcel «por el temor de las niñas»

El instituto de El Gurugú denuncia que la apertura de líneas en otros centros agrava su pérdida de alumnado en ESO, pese a contar con plazas libres, buenas instalaciones y una FP de referencia

El boleto, único acertante de primera categoría en toda España, ha sido sellado en el despacho situado en la calle Enrique Segura Otaño: "Es una alegría muy grande", señala el gestor Emilio Álvarez

Chema Ramos y Toni Saavedra lideran dos comunidades digitales que suman casi 3.000 adeptos

Noticias relacionadas

Investigan en Badajoz el incendio de un coche de madrugada en Suerte de Saavedra

No se han registrado heridos y el vehículo se encontraba aparcado en la vía pública