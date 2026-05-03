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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
El TSJEx confirma los 18 años de cárcel para el hombre que agredió sexualmente a sus hijastras menores en Badajoz
Comparte con la Audiencia que «no alberga duda alguna» sobre su culpabilidad del varón. La acusación particular solicitará inmediato ingreso en la cárcel «por el temor de las niñas»
El IES San José de Badajoz acude al Defensor del Pueblo: "Nos quedamos sin alumnos, pero somos un centro de lo más normal"
El instituto de El Gurugú denuncia que la apertura de líneas en otros centros agrava su pérdida de alumnado en ESO, pese a contar con plazas libres, buenas instalaciones y una FP de referencia
El estanco Los Naranjos de Pardaleras reparte 1,6 millones con la Bonoloto en Badajoz
El boleto, único acertante de primera categoría en toda España, ha sido sellado en el despacho situado en la calle Enrique Segura Otaño: "Es una alegría muy grande", señala el gestor Emilio Álvarez
Guardianes del planazo: cómo un grupo de WhatsApp revitaliza eventos culturales en Badajoz
Chema Ramos y Toni Saavedra lideran dos comunidades digitales que suman casi 3.000 adeptos
Investigan en Badajoz el incendio de un coche de madrugada en Suerte de Saavedra
No se han registrado heridos y el vehículo se encontraba aparcado en la vía pública
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas