El posible origen olivero de Cristóbal Colón contado en forma de novela

El misterio que rodea a Cristóbal Colón —desde su lugar de nacimiento hasta el paradero real de sus restos— ha sido el motor que ha llevado al escritor olivero Paco Duarte a publicar su tercera novela: ‘El Apóstol del Nuevo Mundo’. Presentada recientemente, la obra no pretende ser un manual de historia, sino una ficción histórica que, tras tres años de intenso estudio, fabula sobre una posibilidad que cada vez cobra más fuerza en la región: la teoría del Colón olivero.

De los caballos al Almirante

Curiosamente, el germen de este libro no fue el descubrimiento de América, sino el mundo equino al que Duarte ha dedicado su vida. Su intención inicial era escribir sobre los primeros caballos que llegaron al Nuevo Mundo, pero al "tirar del hilo" de la documentación, se topó con las incógnitas biográficas de Colón.

Lo que iba a ser un relato sobre doma y monturas terminó convirtiéndose en un reto de superación personal de más de tres años de investigación. El autor aclara que, aunque el libro es una novela, mantiene un rigor absoluto en la cronología y la ambientación, buscando responder a la pregunta de "qué podría haber sido" si el navegante hubiese nacido en las tierras templarias de la frontera extremeña.

La sombra de la Casa de Feria

Uno de los pilares de la teoría que sostiene Duarte es la estrecha y recurrente relación de Colón con la Casa de Feria. En aquella época, Oliva de la Frontera pertenecía a Lorenzo II Suárez de Figueroa, primer conde de Feria. Duarte destaca como coincidencia fundamental el trato del Almirante con la nobleza entroncada con esta casa nobiliaria, sugiriendo que tales vínculos no fueron fruto del azar, sino un hilo conductor que acerca al personaje a Extremadura.

Sobre las teorías genéticas que sitúan el origen de Colón en otros puntos de la geografía, como Galicia, Duarte se muestra abierto pero firme: "Todas las teorías son compatibles con la mía si hablamos de genética". Su obra no busca imponer una verdad absoluta, sino presentar una hipótesis "no tan descabellada" que invita al lector a sacar sus propias conclusiones.

Bartolomé: el testigo silencioso

Para dotar a la historia de una perspectiva única, Paco Duarte ha elegido a Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, como narrador en primera persona. Este recurso le ha permitido realizar un retrato íntimo y cercano del Almirante desde los ojos de quien siempre estuvo a su lado, pero cuya figura quedó históricamente opacada por la fama de su hermano. A través de Bartolomé, el lector descubre a un Colón humano, complejo y convencido de su destino.

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Entre la fe y la ambición

El subtítulo de la obra, 'Entre La Fe Y La Ambición', resume la dualidad del personaje central. Por un lado, la faceta mística de un hombre que, en palabras del autor, "pensaba que era un enviado de Dios"; por otro, la del negociador implacable que mantuvo un pulso constante con los Reyes Católicos. Esta tensión interna es la que guía una trama que el propio Duarte define como "muy interesante, muy curiosa y que te invita a leer" desde la primera página.