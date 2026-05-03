El proyecto ‘Aldeas Bauhaus Euroace’ impulsa la revitalización de entornos rurales

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, se ha sumado al proyecto transfronterizo ‘Aldeas Bauhaus Euroace’. Esta iniciativa estratégica para el territorio EUROACE (Alentejo-Centro-Extremadura) ha sido aprobada en la octava convocatoria del programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

El proyecto dispone de un presupuesto global de 3.528.379,87 euros, de los cuales 2,6 millones proceden de la financiación FEDER. Su objetivo fundamental es convertir las aldeas con baja densidad de población en espacios resilientes, atractivos para vivir y trabajar, fomentando el emprendimiento comunitario y preservando el patrimonio bajo criterios de sostenibilidad y belleza.

Planificación estratégica y tecnología 3D

Dentro de este marco, la Institución Provincial gestionará directamente un presupuesto de 226.505 euros hasta finales de 2028. Entre las actuaciones técnicas previstas destaca el diseño de un sistema de evaluación para que los ayuntamientos identifiquen inmuebles susceptibles de intervención.

Además, se llevará a cabo un diagnóstico de habitabilidad que incluye el escaneo 3D y fotogrametría avanzada de cuatro inmuebles estratégicos en municipios de la provincia, permitiendo el desarrollo de recorridos virtuales interactivos. Asimismo, se elaborarán cuatro proyectos técnicos integrales de reforma para mejorar la habitabilidad de estos espacios.

Gobernanza y cooperación transfronteriza

La metodología del proyecto se basa en la Nueva Bauhaus Europea, que apuesta por la participación ciudadana a través de laboratorios de cocreación y mesas de trabajo donde técnicos y vecinos definan las intervenciones. El fin último de la Diputación es que estas soluciones de "Habitabilidad Sostenible" puedan ser replicables en toda la provincia de Badajoz.

Un partenariado de 23 entidades

El proyecto está liderado por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura y cuenta con un total de 23 socios. En la parte española, además de la Diputación de Badajoz, participan los ayuntamientos de Llerena y Moraleja, diversas direcciones generales de la Junta y fundaciones como Fundecyt-PCTEX o Fundación Maimona. Por parte de Portugal, se integran cámaras municipales como las de Sabugal, Arronches o Reguengos de Monsaraz.

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Esta alianza busca abordar el reto demográfico de forma transversal, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente en lo referente al trabajo decente y las alianzas estratégicas.