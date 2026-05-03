Las vecinas de Libertad y Cervantes ganan el II Concurso de Cruces de Mayo de Monesterio

La tradición de las Cruces de Mayo volvió a llenar de vida las calles de Monesterio. Alentadas por el concurso que, por segundo año consecutivo convocó el ayuntamiento, se montaron 7 Cruces, gracia al esfuerzo y la ilusión de las vecinas de distintos barrios del municipio.

El primer premio, dotado con 120 €, (obtuvo 349 puntos), ha sido para la Cruz instalada en la plaza de Eduardo Naranjo, montada y engalanada por las vecinas de las calles Libertad y Cervantes. El segundo premio, con una dotación de 80 €, (308 puntos), fue a parar a las vecinas de La Resolana, que el año pasado obtuvieron el primer premio. El tercero, con 60 €, (289 puntos), recayó en la Cruz instalada en el Paseo de Extremadura por la directiva de la Archicofradía Sacramental y Virgen de Los Dolores.

Vecinas de La Resolana recogiendo el segundo premio del certamen / Cedia

Por primera hubo concurso infantil. El jurado otorgó los 50 €, del primer premio, a la Cruz instalada en la vivienda de la familia Parra – Sánchez, en calle Las Colmenillas. El resto de Cruces, emplazadas en la residencia de Mayores, en el Barrio de la Cruz, Cruz Gorda y la Cruz de El Llano, recibieron diploma acreditativo.

El tercer premio fue para la Cruz de la Sacramental / cedida

“Nuestras vecinas han respondido a la llamada del ayuntamiento para que no se pierdan nuestras tradiciones”, expresaba la concejala responsable del Área Social, María Fernanda Díaz, responsable del concurso. Díaz hacía estas declaraciones la noche del 2 de mayo, en la plaza de Eduardo Naranjo, tras entregar el primer premio a las vecinas de las calles Libertad y Cervantes, personificadas en dos de las mujeres más longevas del barrio. Dolores y Pepa, recibieron con orgullo este galardón que demuestras que, cuando la ciudadanía se une para compartir y conservar sus costumbres, “se construye comunidad y se hace pueblo”, expresaba la concejala.

Premio a la mejor Cruz Infantil / cedida

Fiesta

El jurado, integrado por personas que “no residen en ninguno de los barrios en los que se instalaron las Cruces”, estuvo formado por Pilar Bautista, en representación del proyecto Escala de Jardinería; Mercedes Caballero, Dolores Plaza, Margot Bautista, Alejandro Nogues, Eva María Bautista, Manuela López, Carmen Vargas y Juan Antonio Robledo. Este grupo de personas visitó las Cruces durante la velada del viernes, día 1 de mayo. Tras la deliberación, acompañados por la concejala Díaz Barriga, recorrieron las distintas Cruces para hacer entrega de los premios.

Con esmero y mucha ilusión, vecinas, de todas las edades, han participado en esta celebración que, engalana plazas y rincones con sus mejores plantas y adornos florales. Rincones llenos de color, música y belleza que, han sido visitados por centenares de personas y que, como marca la tradición, han servido de punto de encuentro para impulsar la relación y la convivencia entre todo el municipio. Durante la jornada no faltaron la música, el baile y las meriendas compartidas en un ambiente festivo y de alegría.

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Antonia García, una de las promotoras de la idea de instalar la Cruz de Mayo en la plaza de Eduardo Naranjo, explica que, fue su madre, “la mas mayor de toda la calle”, la que animó a crear un grupo con quienes estuvieran dispuestas a participar. La respuesta fue masiva y, animadas por el empeño de las más mayores, colocaron la Cruz que ha sido merecedora del primer premio. “Ya tenemos la idea de cómo será la del año que viene”, expresa Antonia García, convencida de que esta tradición tendrá continuidad.